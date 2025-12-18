¿Wanda Nara o Verónica Lozano? revelaron quién será la conductora de Bake Off

Luego de los rumores sobre una fuerte interna entre Wanda Nara y Verónica Lozano por la conducción de Bake Off, fue el propio CEO de Telefé, Darío Turovelzky, quién rompió el silencio este jueves.

Desde hace unos días un fuerte rumor que enemistó a Wanda Nara y a Vero Lozano por la conducción de Bake Off copó las redacciones de todos los medios online. Este jueves, el mismo CEO de Telefé, Darío Turovelzky, salió a aclarar todo. Mirá lo que dijo.

“Lo cierto es que puertas adentro esto genera mucho menos ruido que el que se percibe afuera. Es verdad que ambas son talentos muy fuertes”, explicó el CEO del canal. Y precisó: “En el caso de Wanda, hoy está al frente de MasterChef y hace pocos días anunciamos una ficción vertical junto a Maxi López”.

Luego, Darío Turovelzky aclaró que todo dependerá del cronograma de producción: “Si por cuestiones de agenda esos dos proyectos llegaran a superponerse, Wanda no va a poder asumir ambos”. Y concluyó: “Esto forma parte del juego de la televisión. Lo que ellas dicen también es parte del show. No me gusta que se instalen conflictos dentro de la compañía y, si uno mira la historia, no hubo grandes enfrentamientos ni entre los talentos ni entre los directivos”.

Todo esto surgió cuando el canal de las pelotas comenzó a planificar su grilla 2026 en donde Bake Off Argentina aparece como uno de los productos clave.

En medio de esa planificación surgió una inesperada disputa mediática. Hace algunos meses, Verónica Lozano había recibido la propuesta formal para conducir el reality de pastelería. Sin embargo, Wanda Nara —quien continúa enfocada en MasterChef Celebrity, otra de las grandes apuestas del canal y figura central también en El 9 Televida— encendió las especulaciones al publicar una historia en Instagram en la que incluía a Bake Off entre sus proyectos de 2026.

Consultada por el equipo de un programa de televisión de Buenos Aires, la conductora de Cortá Por Lozano, programa de las tardes de El 9 Televida, respondió con contundencia: “No creo que nos hayan propuesto lo mismo a las dos. A mí me lo plantearon formalmente hace unos meses”. Aun así, aclaró que no busca conflicto: “No soy careta. Lo que me molestó en su momento, lo dije y lo solté”.

Por último, el empresario cerró sobre Vero Lozano: “Con Vero tenemos muchos proyectos, queremos hacer muchas cosas para el prime time, diferente a Cortá por Lozano”.