Wanda Nara mandó al frente a Maxi López con una primicia que sacudió a MasterChef Celebrity

En medio de la competencia, la conductora subió al balcón para revelar un dato íntimo sobre el futuro de su exmarido en el país. Entre risas y chicanas, el exfutbolista confirmó la noticia pero no se quedó atrás y lanzó una “bomba” que dejó a la empresaria sin palabras.

El clima en MasterChef Celebrity suele ser de máxima tensión, pero cuando Wanda Nara decide intervenir, el programa se transforma en un verdadero show de confidencias. En la última emisión de este lunes por El 9 Televida, la conductora sorprendió a todos al subir al balcón para interrumpir la tranquilidad de los participantes salvados. Con una sonrisa pícara, Wanda se dirigió directamente a su exesposo: “Tengo una noticia… ¿la puedo dar, Maxi? Es algo privado, familiar”, lanzó, dejando al resto de los famosos en un silencio expectante.

Ante la mirada de sus compañeros, Maxi López no tuvo más remedio que autorizarla, aunque bromeó en las entrevistas individuales sobre la necesidad de su ex de dar siempre las primicias. El anuncio fue contundente: “Ya tiene casa Maxi López en Argentina”, reveló Wanda, desatando una ovación inmediata. El deportista confirmó la información asegurando que solo falta la firma final y prometió un asado para todo el equipo para celebrar su radicación definitiva en el país junto a su esposa, Daniela Christiansson.

Sin embargo, el momento no terminó ahí. Maxi López, que se ha convertido en uno de los personajes más queridos por el público mendocino a través de la pantalla de El 9 Televida, decidió devolver el golpe. Utilizando la pizarra que Evangelina Anderson emplea para comunicarse por su operación de cuerdas vocales, el exfutbolista escribió un mensaje secreto para Wanda: “Sé quién te escribe ahora”. La reacción de la conductora fue instantánea; tomó la pizarra, ocultó el contenido a las cámaras y dio por finalizado el segmento, dejando en claro que, aunque ella maneje las primicias, el “Presi” también conoce muy bien sus secretos.

Con las emisiones y las horas contadas, MasterChef Celebrity empieza a despedirse de la pantalla de El 9 Televida. No te quedés afuera del nuevo fenómeno de la televisión. Todas las noches al término de Bahar.