Walas dijo adiós!, una cookie extra-large y “rústica” lo dejó afuera de MasterChef Celebrity

El desafío del día, como todos los de la semana que planteó el jurado, estuvieron complicados. Y el de este miércoles dejó afuera al músico de Massacre que hasta entonces venía bien. ¿Qué le pasó con la receta de Betular?

MasterChef Celebrity esta semana presentó su “especial jurado”, así cada día, cada uno de los reconocidos cocineros les dio un desafío a cumplir a los participantes del reality de El 9 Televida. Y este miércoles, bajo la tarea de Betular se produjo la quinta eliminación que dejó a Walas, el líder de Massacre, fuera del programa más visto de Argentina.

La consigna de este miércoles de eliminación fue una galleta gigante con receta de Damián Betular, pero el músico de rock que lidera el grupo Massacre se excedió en su creatividad al hacer una versión bastante “rústica” y alejada de la que mostró como ejemplo el pastelero.

Desde el comienzo de la gala, el músico se mostró visiblemente preocupado y perdido frente a las indicaciones que Betular fue dando por megáfono. De hecho, una vez avanzada la competencia y en su paso por la estación de los jurados, confesó: “Mi cookie extra large rústica”. Su propia definición terminó anticipando lo que vendría minutos después. El músico aclaró que se le había complicado el proceso con la harina y que el tiempo había jugado en contra.“Me fue muy difícil. Yo cocino siempre tranquilo, aunque esté nervioso por dentro”, admitió

Cuando llegó el momento de la presentación, por el aspecto de la cookie, Betular bromeó con que parece que “se le cayó al delivery”, aunque elogió el punto de la galleta. “La ganache está bien, lástima que esté tan desordenada”, lamentó el jurado que también observó ciertos sectores oscuros en la masa.

Ya en la devolución, Damián señaló que la galleta parecía más un “polvorón” porque estaba seca y criticó la falta de orden con los ingredientes de arriba. “Sin querer hago procedimientos alternativos”, contestó Walas, debido a que se equivocó en el proceso con la harina.

Donato de Santis indicó que le parecía algo más casero que la cookie original pedida por Betular. “No rinde en la boca, pero se come”, precisó el italiano.

Minutos más tarde, Walas fue llamado junto con Susana Roccasalvo por tener las peores galletas de la quinta gala de eliminación. Germán Martitegui comunicó que el cantante era el nuevo eliminado de la competencia y que la periodista continuaba en el certamen al menos por una semana más.

“Sé que hice una galleta ‘horrible’ desde lo estético y que fue mediocre”, admitió el rockero en la entrevista de Masterchef Celebrity. Luego de agradecerle su participación, lo despidieron con mucho afecto.

