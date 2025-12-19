“Vuelvo a las fuentes”: una de las panelistas de A la Barbarossa se cambió el look y la compararon con un personaje de Game of Thrones

Nancy Pazos cambió su look radicalmente. En sus redes la periodista mostró cómo se cortó el pelo.

Nancy Pazos se volvió tendencia en redes tras sorprender con un cambio de look radical que remite de lleno a su estética de los años 90. El giro estilístico no pasó inadvertido y despertó todo tipo de reacciones: muchos usuarios incluso la compararon con uno de los villanos más icónicos de Game of Thrones, la exitosa serie de HBO.

La periodista de C5N y Telefe compartió el resultado de la transformación a través de una publicación del estilista Claudio Cerini, quien mostró el “antes” del nuevo peinado. A modo de guiño, Pazos acompañó la historia con una frase breve pero elocuente: “Vuelvo a las fuentes”, dejando en claro que el cambio no es casual sino un regreso consciente a una imagen que marcó una etapa de su carrera.

Minutos después, Pazos publicó su nuevo corte de pelo, lo que significó un cambio total en su look, dejando su pelo largo detrás. Sin embargo, esta no es la primera vez que luce un corte similar. En los 90, Nancy llevó su cabellera sumamente corta, y era reconocida también por eso. En 2015, volvió a llevar su pelo más corto de lo habitual.

Si bien a muchos les hizo recordar un viejo look de Pazos, otros, como el conocido internauta @Dcevampiro, compararon el corte con el de Cersei Lannister, personaje de GOT interpretado por Lena Headey.