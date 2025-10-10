Vuelve una alianza estratégica a Pasión Prohibida

Pasión Prohibida

Una devolución de favores vuelve a acercar a Ender y Yidliz. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida.

usuario
Macarena Gonzalez

La magia de Pasión Prohibia reside en Yildiz y Ender y aunque ahora estén distanciadas y se hagan las enojadas todo el fandom de la novela de las tardes de El 9 Televida sabe que es cuestión de tiempo para que vuelvan a aunar fuerzas, y parece que el momento de la alianza está más cerca de lo que se cree. Mirá lo que se viene a Yasak Elma.

Aunque Ender Yildiz han tenido varios desencuentros últimamente, la hermana de Caner salvó a Halit Can de las garras de una asistenta irresponsable y se lo llevó a su madre, algo que la joven Yimaz ha querido agradecerle haciéndole un favor.

Yildiz se enteró de que Feedo era un estafador que buscaba engañar a Ender al escuchar una conversación de Doğan con su asistente, así que ha querido advertirle ya que la hermana de Caner se había ilusionado con él.“Se me ha ocurrido una gran idea. Tenemos a dos estafadores y deberíamos enfrentarlos entre ellos”, le propone Yildiz a Ender refiriéndose a Handan. Al fin y al cabo, la madre de Kumru ha tenido problemas con ambas últimamente y sabe que no se quedará quieta hasta recuperar la posición que un día tuvo.“Le hablaré a Handan de él cuando la vea. Tú sigues el plan”, indica Yildiz Ender. La mujer de Doğan ya sabe qué deben hacer para que Handan muerda el anzuelo y confía en que todo salga como esperan.Para no perder detalle de lo que se viene, no te pierdas ningún episodio de Yasak Elma en El 9 Televida.