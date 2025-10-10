Vuelve una alianza estratégica a Pasión Prohibida

Una devolución de favores vuelve a acercar a Ender y Yidliz. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida.

La magia de Pasión Prohibia reside en Yildiz y Ender y aunque ahora estén distanciadas y se hagan las enojadas todo el fandom de la novela de las tardes de El 9 Televida sabe que es cuestión de tiempo para que vuelvan a aunar fuerzas, y parece que el momento de la alianza está más cerca de lo que se cree. Mirá lo que se viene a Yasak Elma.

Aunque Ender y Yildiz han tenido varios desencuentros últimamente, la hermana de Caner salvó a Halit Can de las garras de una asistenta irresponsable y se lo llevó a su madre, algo que la joven Yimaz ha querido agradecerle haciéndole un favor.