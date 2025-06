¿Vuelve Sol Pérez a Cortá Por Lozano?

Sol Pérez era originalmente una de las panelistas del programa de las tardes de Canal 9 Televida, Cortá Por Lozano; sin embargo, entró de licencia luego de convertirse en mamá de Marco. Y si bien al poco tiempo retomó su aparición en la pantalla como panelista de Gran Hermano, sorprendió a todos cuando esta semana la abogada se presentó en el noticiero de Telefé y no en donde empezó, el programa de Vero Lozano. Este jueves hubo un anuncio al respecto.

Luego de que se diera a conocer que la panelista ya no formará parte del ciclo conducido por Vero Lozano para incorporarse a El Noticiero de la Gente de Telefé, “Sol Pérez, la semana que viene, vuelve una semana a Cortá por Lozano”.

Según dio a conocer Paula Varela en Intrusos,“el equipo quiere que presente al bebé, hay que ver que dice ella”. Además, garantizó que en el canal “están buscando reemplazo. Hernán Drago, que está ahora, solo estará tres semanas y Ceferino Reato dos”.

Sol Pérez se sumará a El Noticiero de la Gente y se generó cierta polémica con la compañera que hoy ocupa ese lugar debido a que se terminará su paso por el programa.

Luego de que en un programa de televisión se asegurara que Luly Illbele habría llorado en el canal luego de enterarse que solo quedaría en el panel de la mañana cubriendo espectáculos, el notero de este ciclo fue a buscar a los conductores para que dieran su parecer sobre este cambio.

De esta manera, Germán Paoloski manifestó: “Siempre hay cambios en el noticiero, trata de ir renovándose y de ir cambiando algunas cosas, a veces algunas mínimas o un poco más grandes como gráficas, secciones o situaciones pero es normal”.

Sobre la danza de nombres, el presentador dijo que,“en algún momento, cuando la China iba a abandonarnos, se barajaron varias opciones, una de ellas la de Sol Pérez y dije que me parecía muy bien pero no fue que yo la pedí. Me encanta que se puede sumar y, seguro a partir del mes que viene, va a estar con nosotros. No es que la pedí pero me encanta que esté. Además, me gusta que esté en el canal porque así ya la tenés identificada con Telefe y creo que va a sumar mucho”.