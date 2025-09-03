¡Vuelve la primavera, vuelven los olores corporales! prevenilos mediante una alimentación saludable

Con el aumento de las temperaturas, el cuerpo transpira más y el olor se vuelve un tema recurrente. Aunque suele asociarse solo a la higiene, lo que comemos influye directamente en cómo huele nuestra piel. Te contamos qué alimentos pueden intensificar el aroma, cuáles lo suavizan y cómo armar una dieta que te ayude a sentirte mejor desde adentro.

El olor corporal no proviene del sudor en sí, sino de la interacción entre las secreciones de la piel y las bacterias que viven en ella. Según datos del Instituto Argentino de Nutrición y Bienestar, el 68% de las personas que modificaron su alimentación notaron una mejora en el olor corporal en menos de dos semanas. La clave está en reducir los compuestos que se eliminan por transpiración y que generan olores fuertes o desagradables.

Entre los alimentos que pueden potenciar el mal olor corporal, se destacan el ajo, la cebolla, las carnes rojas y los ultraprocesados ricos en grasas trans. Estos productos contienen compuestos sulfurosos y proteínas que, al ser metabolizados, se excretan por el sudor y el aliento. “El cuerpo elimina lo que no puede procesar bien, y eso se nota en el olor”, explica la nutricionista especializada en salud digestiva, Lic. Mariana Funes.

Por el contrario, una dieta rica en frutas frescas, vegetales de hoja verde, hierbas aromáticas y probióticos puede ayudar a suavizar el aroma natural del cuerpo. La clorofila, presente en alimentos como espinaca, perejil y acelga, actúa como desodorante interno. “Los alimentos con alto contenido de fibra y antioxidantes mejoran la salud intestinal, lo que impacta directamente en el olor corporal”, señala Funes. También recomienda incorporar yogur natural o kéfir para equilibrar la microbiota.

El alcohol, los espárragos, el café y algunas especias intensas como el curry o el comino también pueden alterar el olor corporal. En el caso del alcohol, el cuerpo lo metaboliza en ácido acético, que se elimina por la piel y genera un aroma penetrante. Los espárragos, por su parte, contienen ácido asparagúsico, que modifica el olor de la orina y también puede afectar el sudor.

Además de los alimentos específicos, mantener una buena hidratación y evitar el exceso de azúcares refinados ayuda a regular el olor corporal. El agua favorece la eliminación de toxinas y diluye los compuestos que se excretan por la piel. “Una piel bien hidratada y un intestino equilibrado son claves para evitar olores fuertes”, afirma Funes. También recomienda evitar ayunos prolongados, que pueden generar cetosis y alterar el aliento.

En primavera, cuando el cuerpo se activa y transpira más, elegir alimentos frescos, naturales y ricos en nutrientes puede ser la diferencia entre sentirse incómodo o disfrutar del día con confianza. El olor corporal no es solo una cuestión estética: también refleja el estado interno del organismo. Comer bien, hidratarse y cuidar la salud digestiva son hábitos que impactan directamente en cómo nos sentimos y cómo nos perciben los demás.