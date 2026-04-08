Vuelve “La Peña de Morfi” a El 9 Televida: Carina Zampini y Diego Leuco liderarán la nueva temporada

El próximo domingo 12 de abril, a las 17:00 horas, La Peña de Morfi vuelve a la pantalla de Canal 9 Televida con una propuesta renovada y una dupla conductora que promete química y calidez.

El domingo es sinónimo de reunión, música y buena comida, y finalmente se confirmó el regreso más esperado por los mendocinos. El próximo domingo 12 de abril, a las 17:00 horas, La Peña de Morfi vuelve a la pantalla de El 9 Televida con una propuesta renovada y una dupla conductora que promete química y calidez.

Una dupla de lujo para el décimo aniversario

En el marco de los diez años del ciclo creado por el recordado Gerardo Rozín, el programa apuesta fuerte con la incorporación de Carina Zampini, quien regresa a la conducción para sumarse a Diego Leuco. Juntos tendrán la tarea de mantener vivo el espíritu del envío, combinando entrevistas íntimas con los shows musicales en vivo que ya son una marca registrada del fin de semana.

Cocina, humor y caras nuevas

El staff de esta temporada 2026 mantendrá sus pilares fundamentales. En los fuegos, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro seguirán deleitando a la audiencia con las mejores recetas, mientras que la cuota de risas estará garantizada por el trío conformado por Pachu Peña, Pichu Straneo y Nazareno Mottola.

Además, el programa suma una incorporación que dará que hablar: Claudio “el Turco” Husaín. El exfutbolista aportará su impronta y carisma a este nuevo ciclo, integrándose a la mesa más famosa de los domingos.

El espíritu de la Peña sigue intacto

Bajo la premisa de celebrar su década en el aire, La Peña de Morfi redoblará su apuesta con invitados nacionales e internacionales de primer nivel. Gastronomía, humor y el folklore de nuestro país volverán a ser los protagonistas de las tardes en Mendoza.

No te pierdas el gran estreno de la temporada: La Peña de Morfi, este domingo a las 17:00 h por El 9 Televida.