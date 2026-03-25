¿Vuelve el ritual de los domingos? La Peña de Morfi prepara su gran regreso a El 9 Televida

El clásico de los domingos, “La Peña de Morfi”, calienta motores para una nueva temporada que promete devolverle la alegría al mediodía mendocino.

La espera terminó para los fanáticos de la música, la cocina y las reuniones familiares frente a la pantalla. El clásico de los domingos, “La Peña de Morfi”, calienta motores para una nueva temporada que promete devolverle la alegría al mediodía mendocino. Con la confirmación de Diego Leuco al frente del ciclo, el programa se encuentra en plena etapa de definiciones para reabrir las puertas de la casa de la música, en lo que ya se perfila como uno de los estrenos más esperados del año en El 9 Televida.

El regreso del programa insignia creado por Gerardo Rozín no está exento de novedades que sacuden el mundo del espectáculo. Todas las miradas se posan sobre la figura de Carina Zampini, quien suena con fuerza como la compañera ideal de Diego Leuco para esta etapa. Si bien la incorporación de la actriz y conductora generó algunos rumores de internas en los pasillos de Telefe, su probada experiencia en ciclos gastronómicos y su carisma la posicionan como la favorita para aportar calidez al tradicional formato.

Por su parte, Diego Leuco ya manifestó su entusiasmo por continuar siendo parte de este proyecto que siente como propio. El periodista aseguró que, aunque el canal atraviesa procesos de transición, su planificación laboral contempla a “La Peña” como una prioridad absoluta. “Me parece buenísimo que siempre haya noticias sobre la conducción, porque da cuenta de que es un programa muy importante”, destacó el conductor, quien supo ganarse el respeto de los artistas y el público en las temporadas anteriores.

Con el aroma a asado y las guitarras listas, el programa se prepara para ofrecer una grilla renovada de invitados nacionales e internacionales. El objetivo de esta nueva temporada será mantener vivo el legado de unión y cultura popular que caracteriza al ciclo, adaptándose a los nuevos tiempos pero sin perder su esencia.

Los mediodías de domingo en Mendoza volverán a tener ese color especial, reafirmando que el ritual de la buena mesa y la música en vivo es una cita obligada que nadie se quiere perder.