¿Vuelve el “Podemos Hablar”?: Andy Kusnetzoff rompió el silencio sobre el posible regreso del clásico de los sábados

El ciclo, que se convirtió en un clásico de las noches de sábado en El 9 Televida, podría estar más cerca de lo esperado, y fue el propio Andy Kusnetzoff quien se encargó de alimentar la expectativa.

Tras varios años de ausencia en la pantalla, los rumores sobre el retorno de “PH, Podemos Hablar” comenzaron a sonar con fuerza. El ciclo, que se convirtió en un clásico de las noches de sábado en El 9 Televida, podría estar más cerca de lo esperado, y fue el propio Andy Kusnetzoff quien se encargó de alimentar la expectativa.

“Siempre se puede volver”

En diálogo con el programa Sálvese quien pueda, el conductor se mostró entusiasmado ante la posibilidad de retomar el formato que compite directamente con los almuerzos y cenas de Mirtha Legrand. “Siempre hay posibilidad de que vuelva con PH, está bueno. La competencia con Mirtha siempre fue bárbara”, confesó Andy.

Respecto a su relación con el canal, Kusnetzoff fue claro: “PH se fue bien de Telefe, así que siempre se puede. Cuando te va bien… volvés”. Si bien aclaró que todavía “falta” para una confirmación oficial, sus palabras dejaron la puerta abierta para una negociación inminente.

Los detalles del regreso: fecha y horario

Aunque el conductor se mostró cauteloso, el periodista Juan Etchegoyen aportó datos más concretos en Mitre Live. Según el comunicador, Andy ya habría dado el “ok” para ponerse al frente de la nueva temporada, la cual mantendría su horario habitual de los sábados después de las 21:00.

La gran apuesta de la producción de Kuarzo es que el ciclo regrese antes del comienzo del Mundial, aprovechando el pico de encendido televisivo. Sin embargo, todavía resta que el canal termine de aprobar el presupuesto para dar inicio a las grabaciones.

Por su parte, Yanina Latorre fue un paso más allá en sus declaraciones, asegurando que el regreso ya es un hecho puertas adentro: “Ya lo están dando como confirmado”, afirmó la panelista, lo que hace suponer que el anuncio oficial podría llegar en las próximas semanas.

¿Volveremos a ver a los famosos dando el “paso al frente” en el círculo? Todo indica que, de no mediar inconvenientes, PH volverá a ser la cita obligada de los fines de semana.