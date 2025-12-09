Vuelve el calor a Mendoza y ¿las tormentas también?

Este martes regresa el calor pero también las tormentas. Sobre la parte sur de Mendoza ya rige una nueva alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Para este martes 09 de diciembre, inicio de semana para muchos por el feriado del lunes, se espera una temperatura máxima de 31 grados, según indicó en Noticiero 9, Fernando Jara. Mientras que la mínima, que ya se registró al amanecer, fue de 18 grados en la zona del Gran Mendoza.

Jara aclaró que si bien este día tendrá temperaturas más acordes con lo que se espera del mes de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para el sur provincial.

Luego de un fin de semana en donde “la baja presión se hizo sentir y nos dejó lluvias”, se espera que en el Gran Mendoza la temperatura aumente y llegue a los valores a lo que “estamos acostumbrados en diciembre”.

Hoy “será un día cálido, pero ya mañana se esperan nuevas tormentas hacia la tarde noche que podría durar hasta el viernes con algunas ventanas de mejora temporaria”, aclaró el meteorólogo en El 9 Televida.

Zona de alerta

Desde el SMN – Servicio Meteorológico Nacional- determinaron que las zonas que se pueden ver afectadas este martes en horas de la tarde – noche son: Este de Las Heras – La Paz – Lavalle – San Martín – Santa Rosa (noche) – General Alvear – Zona baja de San Rafael (tarde).

La Zona baja de Malargüe se estima que será el área afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos; ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.