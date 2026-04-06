Vuelve “Cada Tarde”: Sergio “Coco” Gras regresa a la pantalla de El 9 Televida con una segunda temporada renovada

Este miércoles 8 de abril a las 15:30 hs, Cada Tarde inicia su segunda temporada por El 9 Televida, prometiendo mantener la esencia que conquistó a la audiencia: compañía, información útil y calidez hogareña.

Tras un debut arrollador en 2025, el magazine vespertino más querido de Mendoza ya tiene fecha de estreno. Este miércoles 8 de abril a las 15:30 horas, Cada Tarde inicia su segunda temporada por El 9 Televida, prometiendo mantener la esencia que conquistó a la audiencia: compañía, información útil y calidez hogareña.

Bajo la conducción del experimentado Sergio “Coco” Gras, el programa diario se consolida como un espacio de referencia para tratar temas que atraviesan nuestra cotidianeidad. Desde salud y psicología hasta vínculos y pedagogía, el ciclo busca brindar herramientas prácticas para la vida familiar.

Un panel de lujo y cocina de alta escuela

Este año, el equipo de Cada Tarde se renueva con un panel dinámico integrado por Matías Valencia, Danilo Martínez, Marianela García Casas, Mailén Sánchez, Bianqueen Pacheco y Valeria Anzorena. Juntos, analizarán la actualidad social con diferentes miradas, mientras que Natalia Mamaní será la encargada de recorrer las calles mendocinas con móviles en vivo, cargados de información y grandes sorteos para los televidentes.

Para los amantes de la gastronomía, la cocina seguirá siendo un pilar fundamental. De la mano del reconocido pastelero Emmanuel Fernández, el programa ofrecerá verdaderas clases culinarias para que los espectadores puedan aprender técnicas profesionales y recetas deliciosas desde la comodidad de sus casas.

Cita obligada en la tarde mendocina

El magazine que se convirtió en el punto de encuentro de las tardes vuelve para acompañar el mate de los mendocinos con una propuesta que combina servicio y entretenimiento.

No te lo pierdas: “Cada Tarde”, segunda temporada, desde este miércoles 8 de abril a las 15:30 horas, por la pantalla de El 9 Televida.