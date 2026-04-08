¿Vuelve Andrea del Boca a Gran Hermano? Aseguran que la producción ya planea su regreso tras el polémico accidente

A solo 48 horas de que se anunciara su salida obligatoria por el fuerte golpe que sufrió en el rostro, nuevas informaciones aseguran que la puerta de la casa más famosa del país no está cerrada definitivamente para ella.

El caso de Andrea del Boca en Gran Hermano: Generación Dorada sumó un capítulo inesperado que mezcla salud, estrategia televisiva y un halo de misterio. A solo 48 horas de que se anunciara su salida obligatoria por el fuerte golpe que sufrió en el rostro, nuevas informaciones aseguran que la puerta de la casa más famosa del país no está cerrada definitivamente para ella.

El plan de la producción: ¿Regreso directo o repechaje?

Según revelaron los periodistas Ángel de Brito y Mariana Brey, la producción de Telefe no tiene intenciones de buscarle un reemplazo a la actriz. En cambio, la estrategia sería esperar a que Andrea del Boca se recupere plenamente para que reingrese al juego en la instancia del repechaje.

“Tienen intenciones de esperar al repechaje y ahí volvería Andrea del Boca”, sintetizó De Brito, dejando en claro que la artista sigue siendo la figura más fuerte de esta edición y que el reality necesita su presencia para sostener el interés del público.

El polémico parte médico: ¿Hubo sobreactuación?

La controversia creció aún más cuando se conocieron detalles del informe clínico de la actriz. A pesar de que Santiago del Moro habló de tomografías faciales y radiografías de tórax en vivo, el parte médico oficial filtrado indicaría que “no se reconocen hallazgos en relación a patología traumática”.

Si bien la periodista Karina Iavícoli deslizó que a la actriz “se le habrían movido un par de dientes”, el hecho de que no haya requerido cirugías ni suturas alimentó las sospechas en los paneles de espectáculos. Muchos se preguntan si la gravedad del accidente fue exagerada para generar un “golpe de efecto” en el rating o si realmente el impacto fue tan severo que el riesgo médico era real.

El misterio que rodea a la actriz

“Siempre hay misterio alrededor de Andrea”, lanzó Pilar Smith, resumiendo el sentimiento de los seguidores del reality. Entre los rumores de un posible ingreso de su hija —ya descartado por la propia joven— y las dudas sobre la veracidad de la lesión, lo único cierto es que el nombre de Andrea del Boca sigue siendo tendencia.

Por ahora, la actriz descansa fuera de la casa mientras la producción define la fecha del repechaje. De confirmarse su vuelta, Andrea tendría la oportunidad de enfrentar nuevamente a Solange Abraham y Brian Sarmiento, en lo que promete ser el reingreso más esperado y polémico de la Generación Dorada.