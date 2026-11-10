“Voy a estar solo el resto de mi vida”: la conmovedora confesión de Hernán Drago sobre el amor en PH, Podemos Hablar

Durante su paso por PH, Podemos Hablar, Hernán Drago dejó de lado su perfil habitual para abrir su corazón y hablar como nunca de su vida íntima. El modelo y conductor conmovió a todos los presentes al confesar la profunda sensación que lo invade respecto a su futuro sentimental.

La última emisión del clásico ciclo de entrevistas conducido por Andy Kusnetzoff en la pantalla de El 9 Televida dejó momentos de profunda emoción y reflexiones que rápidamente repercutieron en todos los portales de espectáculos. Uno de los testimonios más fuertes de la noche estuvo a cargo de Hernán Drago.

La sincera reflexión de Hernán Drago sobre la soledad y el amor

Con la calidez que lo caracteriza, el modelo decidió compartir una intimidad que sorprendió tanto al conductor como al resto de los invitados: “Yo quiero dejar atrás una sensación que me invade de no hace mucho tiempo” arrancó diciendo, para luego confesar su pronóstico personal: “No es un sentimiento, sino una sensación que, a nivel personal y sentimental, siento que voy a estar solo a nivel pareja el resto de mi vida”.

A pesar de destacar que atraviesa una etapa de plenitud individual, el conductor de Bienvenidos a ganar (por la pantalla de Canal 9) admitió que la rutina laboral a veces pesa: “Estoy muy bien solo. Como verán, trabajo todo el día de lunes a lunes y a veces, cuando llego a mi casa, siento esa sensación… de que no voy a encontrar a alguien que sea recíproco, que se amolde a mi vida y yo me pueda amoldar a la de ella”.

Visiblemente conmovido, cerró con una frase que resonó fuerte en el estudio: “Estoy muy bien solo, pero no es una felicidad completa. Soy un tipo feliz, pero siento que todavía tengo mucho amor para dar, pero no sé si lo voy a poder dar”.

Entre el plano personal y los rumores laborales

Además de su profunda apertura sentimental, el nombre de Drago estuvo recientemente en el centro de la escena debido a versiones periodísticas que deslizaban una supuesta interna con Guido Kaczka y rispideces contractuales con la productora Kuarzo respecto a su continuidad en El 9.

Sin embargo, el propio modelo se encargó de disipar los fantasmas de conflicto de manera directa: “Lo que te dicen te dicen mal, a Guido lo amo y no estoy por dejar el programa y no estoy pensando en dejar el canal”, aseguró, echando por tierra los trascendidos mientras disfrutaba de unos días de descanso en familia.