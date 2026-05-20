Voto cantado: los participantes de Gran Hermano revelaron quiénes quieren que entren en el repechaje

La noche de este miércoles 20 de mayo quedará marcada como una de las galas más trascendentales de Gran Hermano Generación Dorada, cuando el reality más visto de la televisión argentina —que se emite por la pantalla de El 9 Televida— mueva sus piezas definitivas para abrirle las puertas al ansiado repechaje.

La casa más famosa del país vive horas de pura ansiedad y estrategia. La noche de este miércoles 20 de mayo quedará marcada como una de las galas más trascendentales de Gran Hermano Generación Dorada, cuando el reality más visto de la televisión argentina —que se emite por la pantalla de El 9 Televida— mueva sus piezas definitivas para abrirle las puertas al ansiado repechaje.

En la previa de la gala que definirá los regresos mediante el voto telefónico y los misteriosos Golden Ticket, la producción sorprendió a los jugadores actuales con una dinámica obligatoria y frontal: debieron revelar públicamente frente a sus compañeros el nombre de los exconcursantes que desean ver cruzar la puerta de entrada nuevamente. La votación dejó en evidencia las alianzas actuales y plantó las semillas de futuras rivalidades.

Uno por uno: ¿A quién eligió cada participante?

Las elecciones de los hermanitos dividieron las aguas en la casa, dejando en claro que el regreso de ciertos eliminados podría patear el tablero del juego de manera drástica. Así votaron los participantes:

Cinzia Francischiello: Se inclinó por Sol y Danelik Galazan .

Yanina Zilli: Pidió los regresos de Martín Rodríguez y el exfutbolista Brian Sarmiento .

Emanuel Di Gioia: Apuntó a un solo nombre, Lucero .

Luana Fernández: Su elegido fue Martín Rodríguez .

Manuel Ibero: Fue por una línea más colectiva y nombró a Lola Tomaszeuski , Lolo Poggio y Nazareno Pompei .

Eduardo Carrera: Coincidió en el deseo de ver volver a Lucero .

Juanicar: Pidió firmemente por Yisela “Yipio” Pintos .

Franco Zunino: Se la jugó por Martín Rodríguez y Tomy Riguera .

Titi Tcherkaski: Mostró afinidad por la dupla de Lolo Poggio y Lola Tomaszeuski .

Pincoya: Pidió por dos perfiles de alto voltaje, Danelik Galazan y Kennys Palacios .

Tamara Paganini: Completó la tendencia nominando a Nazareno Pompei y Danelik Galazan.

Los favoritos de la casa

Haciendo el recuento de los nombres que resonaron con más fuerza en el confesionario improvisado en el living, quedó en evidencia que Martín Rodríguez, Danelik Galazan, Lucero, Lola Tomaszeuski y Lolo Poggio son los perfiles más añorados por el grupo actual.

Sin embargo, en el universo de Gran Hermano, el deseo de los jugadores pocas veces coincide con el termómetro de afuera. El destino de los postulantes quedará sellado en la emisión de esta noche, donde el voto soberano del público y las decisiones de la producción con los pases dorados cambiarán el rumbo del juego para siempre.