¿Volvió el amor?: la cómplice postal de Shakira y Antonio de la Rúa a 16 años de su separación

La cantante colombiana y el hijo del expresidente argentino fueron retratados juntos en un restaurante en el Caribe y las redes sociales estallaron con especulaciones sobre una segunda vuelta.

A 16 años de haber puesto fin a su relación amorosa y profesional, Shakira y Antonio de la Rúa volvieron a mostrarse juntos en público. Una fotografía filtrada en las últimas horas en República Dominicana, compartida por el empresario George Nader, encendió las versiones de reconciliación entre la artista internacional y quien fuera su pareja y mánager durante más de una década. La postal no tardó en replicarse en las redes de El 9 Televida y en los portales del mundo.

La reunión tuvo lugar en un restaurante de la localidad de Miches, en República Dominicana. En la imagen se puede ver a Shakira muy sonriente, apoyando un brazo sobre el hombro de De la Rúa, acompañados por Tonino Mebarak —hermano y mano derecha de la colombiana— y el propio Nader, quien acompañó la publicación con la frase “¡Solo en Miches!”

La actitud distendida y la complicidad entre ambos reavivaron de inmediato las especulaciones sobre un acercamiento afectivo. La pareja había iniciado su romance en Buenos Aires en el año 2000 y se mantuvo unida hasta enero de 2011, cuando hicieron pública su separación mediante un comunicado oficial. Durante esos años, el hijo del expresidente argentino jugó un rol clave en la expansión internacional de la cantante, gestionando el éxito global del disco Laundry Service.

A pesar del revuelo mediático generado por la difusión de la imagen, ni la intérprete ni el empresario realizaron declaraciones públicas al respecto. Aunque por el momento no hay ninguna confirmación oficial sobre un nuevo romance, la cercanía exhibida tras más de una década y media de distanciamiento público volvió a poner la atención internacional sobre la emblemática pareja.