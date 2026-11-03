Volvió Dolli Irigoyen a MasterChef Celebrity y pegó más fuerte que turrón de oferta

Con un estilo picante y sin espacio para el relax, la chef apeló a la mano dura para desarmar el show de bíceps de Mike Amigorena, Pablo Migliore y Sebastián Presta, recordándoles en la pantalla de El 9 Televida que en la alta cocina la elegancia no pasa por mostrar los músculos, sino por ponerse el delantal.

La reaparición de Dolli Irigoyen para cubrir temporalmente el puesto de Germán Martitegui junto a Damián Betular y Maru Botana demostró que la diplomacia no es su ingrediente favorito. Con la solemnidad de quien custodia un templo sagrado, la experimentada cocinera le bajó la persiana al humor de los participantes y transformó una simple velada gastronómica en una verdadera lección de modales y seguridad operacional.

El primer choque diplomático se produjo cuando la conducción advirtió que Pablo Migliore, Mike Amigorena y Diego Ramos habían decidido ingresar al estudio en musculosa, posando como si estuvieran a punto de encarar una rutina de gimnasio antes que una preparación culinaria.

“Esto no es un gimnasio”: la lección de modales de la maestra Dolli

Fiel a su impronta doctrinaria, la jurado no ocultó su espanto ante el derroche de físico y los ubicó en un abrir y cerrar de ojos. El reto de la chef fue: “Horrible. No necesitás venir a lucir tus músculos acá. No necesitás. Esto no es un gimnasio, no es una demostración. Vengan a cocinar como cocineros”.

El sermón desató risas nerviosas y reacciones dispares. Mientras Sebastián Presta se apuró a sacar pecho por su camisa de mangas largas —proclamándose un alumno ejemplar “tapado hasta abajo” y ligándose la acusación de “mal compañero” por parte del resto—, los actores debieron guardarse las poses. Minutos más tarde, el propio Migliore reapareció en escena luciendo una prolija camisa formal para evitar males mayores.

Doctrina, seguridad e ironías en la degustación

Para fundamentar su enojo, Dolli apeló a la estricta doctrina de la seguridad en el trabajo: “La musculosa no se usa por un tema de seguridad, lo mismo con las sandalias. Usamos suecos, usamos zapatillas porque un día se te cae un cuchillo o aceite caliente”, enfatizó, dejando en claro que bajo su tutela no hay espacio para la improvisación.

Pero el recorrido pedagógico de la jueza no terminó en la ropa; los platos de los varones también sufrieron su veredicto quirúrgico:

Mike Amigorena: Tras presentar su elaboración con camarones, el actor tuvo que soportar una severa cátedra sobre la verdadera anatomía de un poke. Ante el murmullo de fondo, Dolli sacó el puntero: “¿De qué se ríen los cómicos? Estoy haciendo una devolución y vos jodiendo”.

Sebastián Presta: Aunque intentó sumar puntos por su vestuario, el humorista fue aplastado por la crítica técnica hacia su ensalada —definida como “lo más insulso que probé en mi vida”— y su banana frita sin rebozado. Agobiado por la bajada de línea, Presta no dudó en apelar a la ironía: “Yo no sé qué prefiero, si seguir escuchando la devolución de Dolly o meterme a una favela a las 3 de la mañana disfrazado de policía. Échenme directamente”.

Con su estilo firme y sin concesiones, la visita de Dolli Irigoyen dejó en evidencia que las figuras del certamen deberán ajustar las clavijas si pretenden sobrevivir a la mirada de una de las máximas autoridades de la cocina argentina.

Seguí todo lo que pasa en MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida.