¿Volver a la universisdad o no? Esa parece ser la cuestión para Afra Saraçoğlu, la actriz de Amor a Cualquier Precio

Según la prensa turca, Afra Saraçoğlu, la protagonista del éxito televisivo Yalı Çapkını, no descarta retomar sus estudios universitarios en el extranjero. Mientras, aseguran que planea invertir una gran suma de dinero en comprarse una casa.

Afra Saraçoğlu es nombre que este jueves aparece como título de todos los medios turcos, es que según publican los sitios más leídos de Estambul, la protagonista del mayor éxito de las noches de Canal 9 Televida, Amor a Cualquier Precio, no sólo está evaluando invertir una gran suma de dinero en bienes raíces, sino que, además, no descarta retomar sus estudios universitarios pero en el extranjero. ¿No más guiones no sets de filmación para la actriz que le puso el cuerpo a Seyran Şanlı en Yalı Çapkını ?

Según las publicaciones turcas que el fandom compartió en las redes este jueves, la actriz de 27 años quien ya tiene un título universitario en Literatura de la Universidad Eskişehir Osmangazi de Eskişehir está evaluando volver a adentrarse en la Educación Superior pero de alguna universidad de Europa o de Estados Unidos, a donde vive su papá, y a donde está por estos días paseando de vacaciones.

Cabe destacar que esta información no cuenta con ninguna confirmación ni de Afra Saraçoğlu ni de su manager Beyza Eraydın. Lo único que sí está confirmado es lo que el periodista Onur Akay allá por comienzos de marzo anticipó al respecto, y que tiene que ver con que, mientras Mert Ramazan Demir hace su servicio militar en Turquía, Afra, su novia en la ficción y en la vida real, viajaría a Estados Unidos.

El periodista, también detalló que luego de su visita al sitio en donde reside el padre de Saraçoğlu, quienes hicieron de Ferit y Seyran en Yalı Çapkını se tomarían un descanso juntos en las playas de Tailandia. Pero para ésto último habrá que esperar para ver si se cumple.

Otro detalle que no pasa desapercibido para el fandom, es que antes de que finalizaran las grabaciones de Amor a Cualquier Precio, la pareja realizó varios viajes y se contactó con empresas de bienes raíces, lo que hace suponer que la novedad de que la actriz, que además, es la cara de una prestigiosa casa de moda en Turquía, ha decidido invertir sus ganancias en la compra de una casa.

Los sitios que han subido la noticia a sus portales, que son varios, especulan con que puede ser un destino en Estambul o cerca del Egeo, y que la suma a invertir serían unos 35 millones de liras turcas, es decir, un equivalente de casi 10 millones de dólares.

Así con este panorama, pareciera que la exitosa actriz Afra Saraçoğlu está considerando dar prioridad a obtener una educación en Europa o América y se tomará un descanso de mirar guiones.

Mientras todo se descubre con el tiempo, no pierdas la oportunidad de poder disfrutar de la novela que catapultó a Afra Saraçoğlu y a Mert Ramazan Demir al estrellato mundial. Todas la noches al término de Noticiero 9 Edición Central, en Canal 9 Televida podés disfrutar de la Primera Temporada de Yalı Çapkını.