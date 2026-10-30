“Viva la vida”: la emoción de Jimena Barón tras convertirse en abuela y acompañar a su perrita Lucy en un parto con perlita doméstica incluida

La sensibilidad y el amor incondicional por los animales volvieron a enternecer las redes sociales de la mano de Jimena Barón. Tras adoptar a Lucy y descubrir que transitaba un embarazo sorpresivo, la cantante y actriz se quedó despierta durante toda la noche para acompañarla en la previa del parto. El resultado fue la llegada de cinco hermosos cachorritos, un momento que la artista celebró con una profunda reflexión sobre la maternidad y una divertida anécdota familiar.

Lejos de los escenarios y volcada de lleno a la intimidad de su hogar, Jimena Barón atravesó horas de plena revolución emocional. Tras haber compartido previamente su angustia en la previa del parto, la artista celebró la llegada de cinco cachorritos de su perrita Lucy, un animal con el que construyó un vínculo inquebrantable desde el primer día que pisó su casa.

Con un mensaje tan sincero como conmovedor publicado en sus redes sociales, la actriz hizo un repaso de cómo cambió su vida desde la llegada de su mascota.

Una conexión única y el recuerdo de su propia maternidad

“Yo no quería perros. Me pasó algo con vos, particularmente vos. Hoy pienso que teníamos que atravesar esto juntas. Pienso que nos elegimos”, comenzó escribiendo Jimena, evidenciando que la llegada de Lucy supuso un verdadero antes y un después en su día a día.

Para la artista, acompañar a su perrita en el proceso significó mucho más que una simple asistencia veterinaria casera:

Un regalo inesperado: Definidos como una bendición de la vida, los cachorritos llegaron para transformar la dinámica familiar en un momento muy especial.

El paralelismo con su hijo Momo: La llegada de las crías tocó una fibra íntima en la cantante, quien le agradeció a su mascota por hacerla “abuela” y traerle al corazón los recuerdos de su propia experiencia como madre. “Gracias por traerme de vuelta al corazón mi propio parto que fue hace no tanto, mi segundo parto, igual que vos”, expresó quebrada de emoción.

La divertida perlita del sillón blanco

El nacimiento no estuvo exento de momentos de humor y de la complicidad doméstica que caracteriza a la familia. Lejos de buscar un rincón apartado o una manta en el suelo, Lucy decidió dar a luz en el lugar más preciado —y temido— por la dueña de casa.

“Tu abuela, que es obsesiva con la casa, te dejó parir en su sillón blanco y te dejó su almohada personal. Es mi demostración de amor más grande”, bromeó Jimena entre risas. La situación tuvo una simpática corrección en vivo cuando, a los pocos minutos de haber hecho el anuncio inicial, la actriz debió editar su publicación porque la perrita dio a luz a un quinto integrante por sorpresa: “Posteé y nació otro. Tuve que editar porque son cinco”, reveló divertida.