Videos del terrible accidente del piloto de Ferrari en el Gran Premio de Monza

El monegasco perdió el control en una curva y chocó contra las barreras a más de 170 km/h. El impacto obligó a detener la carrera y generó alarma en el paddock.

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza quedó marcado por un episodio estremecedor: el violento accidente de Charles Leclerc, piloto de Ferrari, en la segunda vuelta de la competencia. El monegasco perdió el control de su SF-26 en la curva Parabólica, impactando contra las barreras de contención a más de 170 km/h.

La magnitud del choque fue tal que los sensores registraron entre 50 y 60 fuerzas G, una desaceleración extrema que puso en alerta a todo el circuito. De inmediato se desplegó el Safety Car y luego la bandera roja para reparar las protecciones, mientras Leclerc era asistido por el equipo médico de la FIA.

El piloto fue trasladado al centro médico del circuito, donde se confirmó que no sufrió lesiones graves. Sin embargo, el propio Leclerc reconoció: “No veía nada, estaba completamente borroso”, en referencia a una alteración visual en su ojo derecho que lo preocupó en los primeros instantes.

El médico de la FIA, Ian Roberts, explicó que el piloto fue sometido a estudios inmediatos y que “no se detectaron lesiones graves, aunque permanecerá bajo controles adicionales”. Ferrari, por su parte, informó que se realizarán chequeos complementarios antes del próximo compromiso en Madrid.

El accidente ocurrió en un momento clave: Leclerc había largado tercero, beneficiado por la sanción a Oscar Piastri, pero perdió posiciones frente a Max Verstappen y defendía su lugar ante el australiano cuando se produjo el despiste. La situación agravó el panorama de Ferrari en su carrera de casa, ya que Lewis Hamilton también había perdido terreno en la salida.

La escena reavivó el debate sobre la seguridad en Fórmula 1, especialmente en curvas de alta velocidad como la Parabólica, donde Leclerc ya había sufrido un accidente en 2020. El episodio demostró, una vez más, la importancia de los sistemas de protección actuales —como el Halo y las barreras de contención— que evitaron consecuencias más graves.

En definitiva, el terrible accidente de Charles Leclerc en Monza quedará como una de las imágenes más impactantes del fin de semana. Aunque el piloto salió ileso, el golpe recordó que la Fórmula 1 sigue siendo un deporte de riesgo, donde la frontera entre la gloria y el peligro puede definirse en segundos.