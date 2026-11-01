Videos del tenso cruce entre la China Ansa y Santiago Maratea en PH Podemos Hablar: “no es la primera vez que me acusan”

Una pregunta sobre las colectas y el refugio de perros desató un fuerte intercambio entre la periodista y el influencer en PH Podemos Hablar. Hubo cuestionamientos, aclaraciones y varios intentos del conductor por bajar la tensión.

Un intercambio de preguntas terminó en una fuerte discusión entre la China Ansa y Santiago Maratea durante la emisión de PH Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe.

Lo que comenzó como una consulta sobre las colectas solidarias del influencer derivó en reproches, cuestionamientos al trabajo periodístico y un incómodo momento para el resto de los invitados.

El cruce se produjo durante el segmento “Frente a frente“, en el que dos participantes deben hacerse preguntas mutuamente. Ansa decidió cambiar los roles y le planteó a Maratea qué le reclamaría si estuviera del otro lado, como una persona que había donado dinero para alguna de sus campañas solidarias.

“Si se cambiaran de roles y vos fueras una de las personas que donó para la fundación, para el refugio, para lo que fuere, ¿qué le recriminarías a Santiago Maratea?”, preguntó la periodista.

Después de unos segundos, el influencer respondió que no se le ocurría ningún reclamo porque, según sostuvo, siempre se habían cumplido los objetivos de sus colectas. Ansa insistió con la posibilidad de hacer alguna sugerencia y Maratea volvió sobre la palabra que había utilizado: “Dijiste ‘recriminarías’“.

Finalmente, contestó: “Gracias“. Pero la periodista llevó la conversación a un caso concreto: el refugio de perros cuya historia, según planteó, había quedado inconclusa.

El cuestionamiento de Maratea a la investigación de la periodista

A partir de esa pregunta, el tono de la conversación cambió. Maratea le preguntó a Ansa si había investigado el tema y cómo había obtenido la información.

“Solamente estoy preguntando, no te estoy acusando de absolutamente nada“, aclaró ella.

Cuando la periodista explicó que se había informado a través de los medios, el influencer lanzó una crítica directa al trabajo periodístico: “Averiguar a través de los mismos medios es casi un oxímoron, con lo que mienten los periodistas“.

La respuesta generó un nuevo cruce. “Pará, vos me estás haciendo una acusación y yo simplemente te hice una pregunta“, le contestó Ansa.

Maratea insistió en saber si ella consideraba que su investigación estaba completa o no. La periodista defendió el trabajo que había realizado y aseguró que le parecía suficiente. También mencionó que había seguido el recorrido de la fundación, aunque el influencer la corrigió al señalar que no se había tratado de una fundación.

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“Seguramente, China, si nos ponemos realmente a preguntar qué averiguaste y qué sabés del tema, no sepas casi nada“, agregó Maratea.

La tensión se mantuvo durante buena parte del programa y obligó a Andy Kusnetzoff a intervenir en varias oportunidades para intentar encauzar la conversación. Incluso hubo un corte de aproximadamente 20 minutos, pero el clima no terminó de distenderse.

Hacia el final del intercambio, Maratea volvió a cuestionar a la periodista por haber insistido con la pregunta y le reprochó que pareciera arrepentirse después de que la conversación subiera de tono.

“No te arrepientas ahora porque se picó, porque si no es como que tirás la piedra y escondés la mano“, le dijo.

Ansa negó haberse arrepentido y explicó por qué había vuelto a preguntar: “Me dijiste gracias. Después me dijiste: ‘¿No te resulta mi respuesta?’. Y a mí la verdad que sí. Entonces me vi obligada a hacerte otra pregunta, pero la verdad que con gracias estaba bien“.

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Además de Ansa y Maratea, del programa participaron los actores Rafael Ferro y Mercedes Funes y el músico Benjamín Amadeo, quienes también compartieron el tenso momento.