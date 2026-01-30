Videos: alerta máxima en la Costanera con el zanjón Cacique Guaymallén al límite del desborde

El principal cauce de la Ciudad muestra un caudal histórico que amenaza con colapsar a la altura de la Plaza Pedro del Castillo. Hay múltiples zonas anegadas en el Gran Mendoza.

Las imágenes que llegan a la redacción de elnueve.com son impactantes y reflejan la magnitud de la feroz tormenta que azota a la provincia. El zanjón Cacique Guaymallén, columna vertebral del drenaje metropolitano, se encuentra en un estado crítico, con un caudal de agua que ha llegado al tope de su capacidad. La situación más preocupante se registra en el tramo de la Costanera cercano a la Plaza Pedro del Castillo, donde el agua está a centímetros de desbordar hacia la calzada.

El fenómeno, pocas veces visto con esta intensidad en los últimos años, es consecuencia directa de las copiosas precipitaciones en el Piedemonte. Esta gran masa de agua y barro ha descendido con violencia hacia las zonas bajas, afectando no solo al cauce principal sino también a los sistemas de alcantarillado de toda el Área Metropolitana. La visibilidad en la zona de la Costanera es reducida y las autoridades piden extrema precaución al circular.

Barrios enteros de la Ciudad de Mendoza ya reportan anegamientos severos, situación que se repite en los departamentos de Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo. En estas localidades, el agua ha ingresado a viviendas y ha dejado calles totalmente intransitables, lo que ha obligado a un despliegue masivo de las cuadrillas municipales.

Ante la emergencia, personal de Defensa Civil trabaja en conjunto con los municipios para asistir en las múltiples denuncias por caída de árboles, cables cortados y sótanos inundados.