Video: Te traemos las escenas de amor censuradas de Seyran y Ferit en Amor a Cualquier Precio

La icónica escena de Marmaris si bien no se emitió al aire por las restricciones del gobierno turco son las más vistas en el canal de YouTube de la novela que es considerada un suceso televisivo en el mundo entero. ¿Habrá tenido que ver la química de la pareja? Fijate y opiná.

Yalı Çapkını, o como se titula en Canal 9 Televida, Amor a Cualquier Precio, es la serie de origen turco que narra la historia de amor de Seyran Şanlı y Ferit Korhan, a quienes Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir les dieron vida. Basada en un libro que escribió una psiquiatra de Estambul, la trama se centra en un matrimonio arreglado de dos jóvenes que, finalmente, terminan enamorándose. Algo muy similar a lo que les sucedió a los actores, ya que, cabe destacar son pareja en la vida real, dato no menor que se ve reflejado en las escenas, en particular la que se filmó en Marmaris y que por pudor no se emitió. Pero acá, elnueve.com te trae los momentos más sensuales y sin filtro que Afra y Mert, en la piel de sus personajes, compartieron.

Si bien hay mucho material en las redes sobre #SeyFer, esta vez, nos vamos a centrar en los últimos capítulos que la pantalla más vista de Mendoza ha puesto al aire y que se corresponden con lo fue en Turquía, el país de origen de Yalı Çapkını, la Segunda Temporada.

Las escenas en cuestión se correspondonde con situaciones que la pareja enfrenta en Marmaris cuando Halis envía a Ferit con Kaya para ver un nuevo local para la marca de joyas que tienen los Korhan. En medio de este viaje los primos discuten, con Seyran en medio de las situaciones, por celos. Aunque Ferit no lo reconozca siente celos por su primo frente a su esposa. Esto lleva a que la pareja tenga discusiones que pone al límite las situaciones; pero, como viene sucediendo desde el final de la Primera Temporada, los jóvenes encuentran la manera de reconciliarse y de seguir llevando adelante su amor.

Dichas escenas no se vieron en la televisión turca, ni tampoco en Telefé ni Canal 9 Televida. Se entiende que el contenido no salió a aire en el país de origen por laa fuerte impronta de control que los programas turcos enfrentan frente al ente que regula y controla el contenido. Como sucedió en su momento con Sen Çal Kapimi, Eda y Serkan.

Pero la producción de Amor a Cualquier Precio fue más allá y rodó las sensuales escenas de besos y las subió a su canal de YouTube y acá te las compartimos.

Seguí disfrutando del amor de Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir en la piel de Seyran Şanlı y Ferit Korhan todas las noches en Canal 9 Televida.