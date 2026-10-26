Video: Susana Giménez sorprendió a todos andando en bicicleta a sus 82 años

Fiel a su estilo fresco, espontáneo y glamoroso, Susana Giménez volvió a capturar la atención de sus seguidores al compartir una divertida ocurrencia desde la intimidad de su residencia en Punta del Este. A sus 82 años, la diva máxima de la televisión argentina mostró orgullosa su nueva y moderna adquisición: una bicicleta eléctrica plegable con la que recorrió los extensos jardines de su emblemática mansión La Mary.

La rutina de Susana Giménez en Uruguay suele regalar momentos imperdibles. En esta oportunidad, la diva sorprendió a sus millones de fanáticos en redes sociales al publicar un video donde se la ve probando su nuevo rodado por los caminos de su propiedad esteña.

Luciendo un look relajado de campera, pantalón cómodo y un peinado distendido con dos trenzas, la diva no dudó en subirse a las dos ruedas y dejar una de sus icónicas reflexiones sobre el cuidado personal y la longevidad.

“Me compré una bici. Hay que hacer ejercicio, hay que cuidar la flauta porque la serenata es larga”, expresó entre risas la conductora mientras avanzaba por el césped.

Cómo es y cuánto cuesta la exclusiva bicicleta de Susana

El vehículo elegido por la diva no pasó desapercibido entre los apasionados de la tecnología y la movilidad sustentable. Se trata de una bicicleta eléctrica plegable modelo Loop Bikes Slim, caracterizada por su diseño práctico, liviano y compacto.

Ficha técnica: El rodado posee un peso de apenas 18 kilogramos, perfecto para una maniobrabilidad ágil. Cuenta con un motor de 350 W y una batería extraíble que le otorga una autonomía de hasta 40 kilómetros de recorrido continuo.

Diseño y versatilidad: Su estructura totalmente plegable facilita su traslado y guardado en cualquier ambiente, combinando potencia con comodidad.

El valor en el mercado: Según la tienda oficial de la marca, el producto tiene un precio de venta de 1.690 dólares, lo que equivale a más de 2,5 millones de pesos argentinos al tipo de cambio actual.

A sus 82 años, la icónica figura de la farándula sigue demostrando que la vitalidad, el humor y el disfrute no tienen edad, compartiendo los rincones preferidos de su refugio uruguayo con su fiel público.

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