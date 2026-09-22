Video: la mendocina, Verónica Cangemi, cantó un fragmento de ópera a capela y enloqueció a Mario Pergolini

El talento mendocino volvió a brillar en la televisión nacional y generó una ola de repercusiones en las redes sociales. La célebre soprano Verónica Cangemi fue la gran invitada del programa de Mario Pergolini donde regaló un momento televisivo memorable.

Orgullo mendocino en la pantalla chica. La reconocida soprano Verónica Cangemi estuvo como invitada en Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini, y se convirtió en la gran protagonista de la velada. Con una deslumbrante interpretación en vivo que rozó la perfección, la cantante lírica dejó absolutamente atónitos al conductor y a Nicole Neumann. Además, adelantó los detalles del prestigioso concurso Ópera Cangemi y la gala a beneficio del Hospital Garrahan.

En medio de una charla distendida donde también estuvo presente Nicole Neumann, la artista mendocina aceptó el desafío de mostrar la potencia de su registro vocal a capela en pleno estudio. La demostración fue de tal magnitud que dejó sin palabras al propio Pergolini, cuya reacción de asombro no tardó en hacerse viral.

Una voz de jerarquía internacional que emocionó al estudio

Con la elegancia que la caracteriza y una técnica impecable, Cangemi demostró por qué es una de las máximas referentes de la música clásica a nivel mundial. Su brillante interpretación conmovió a los presentes y generó un aplauso cerrado en el piso.

Con una trayectoria consagrada en los coliseos más importantes del planeta —como La Scala de Milán, el Teatro Real de Madrid, el Teatro Colón y los festivales europeos de mayor renombre—, la mendocina volvió a dejar en claro el altísimo nivel de la lírica de nuestra provincia.

Compromiso con los jóvenes talentos y solidaridad

Aprovechando su paso por el programa, Verónica brindó detalles de la tercera edición del Concurso Internacional Ópera Cangemi, un certamen de enorme prestigio destinado a descubrir y potenciar a las futuras promesas del canto lírico que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, la soprano confirmó que en el marco del concurso se llevará a cabo una cena privada de gala con fines benéficos a total beneficio del Hospital Garrahan, uniendo el arte de excelencia con el compromiso social.