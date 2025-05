Video: El emotivo homenaje que desde Cortá Por Lozano le hicieron a unos panelistas por su cumpleaños

Hernán Drago, el panelista que Vero Lozano incorporó para este ciclo en su programa que Canal 9 Televida emite en las tardes, fue sorprendido con un emotivo video de cumpleaños.

Cortá Por Lozano, el programa que conduce Vero Lozano y que Canal 9 Televida emite en sus tarde, incorporó a Hernán Drago como panelista para este ciclo 2025. Y así fue que, este miércoles, como parte del equipo y con motivo de su cumpleaños número 50 le hicieron una sorpresa que lo dejó al borde del llanto y visiblemente muy emocionado.

Hernán Drago cumplió 50 años el pasado 17 de mayo, pero desde la producción de Cortá Por Lozano decidieron recién este miércoles celebrarlo en el programa que se emite todas las tardes en Canal 9 Televida.

De la mano de sus hijos Luka y Lola, en un video, que pusieron al aire y que decía: “Hola, pa. Queríamos aprovechar este espacio que nos dieron en el programa para desearte un muy feliz cumpleaños. Esperamos que la hayas pasado muy lindo y que te haya gustado la tarta de lima que te hice”, así empezó el video con la voz del varón de 22 años.

Con fotos familiares de por medio, el chico siguió hablando: “Me emocioné cuando buscaba las fotos del video que está en pantalla. Me doy cuenta que, desde los primeros momentos hasta hoy, no se nos borra la sonrisa cuando compartimos momentos”. Luego, subrayó la importancia del modelo como sostén emocional: “Gracias por ser mi lugar seguro, y por enseñarme que el amor se encuentra en las pequeñas cosas, como una conversación, un gesto o un abrazo”.

Para cerrar Luka le expresó su amor incondicional diciendo que, “sabés que siempre podés contar conmigo y yo sé que siempre puedo contar con vos y espero que sepas que te amo más de lo que las palabras pueden expresar”.

Por su parte, Lola de 19 años sumó su voz diciendo: “Primero que nada, quería aprovechar este momento para decirte lo mucho que te amo y lo mucho que te admiro”. Para luego añadir, “aprendí que el trabajo se hace con amor, y que las cosas bien hechas llevan tiempo. Gracias por ser mi papá, pero también por ser mi amigo y un compañero. Me hacés reír, me hacés pensar, pero por sobre todo, me hacés sentir muy orgullosa de ser tu hija. Te amo mucho”.

