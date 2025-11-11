Video: Cristian Castro visitó el Santuario de Lourdes en Mendoza

La presencia de Cristian Castro ha revolucionado Mendoza. A su caminata por el parque San Martín ahora se sumó un video que lo muestra en el Santuario de la Virgen de Lourdes en el Challao. Acá toda la data.

La inesperada irrupción de Cristian Castro en Mendoza revolucionó a la provincia. Desde que apareció su foto en una casa de té de la Ciudad de Mendoza y luego cuando se viralizó un video que lo mostró caminando por el parque San Martín, cada nuevo video de la estrella mexicana de la canción es seguido con detenimiento y curiosidad por todos. Ahora, un nuevo material que lo muestra participando de una celebración religiosa en el Santuario de Lourdes en el Challao hace las delicias de la prensa y los curiosos en las redes.

El video que subió a Instagram la cuenta de Lily Segura muestra al intérprete de “Lloviendo estrellas” conversando con dos mujeres dentro de la iglesia de Lourdes que se ubica en la localidad de El Challao en Las Heras.

Por lo que se interpreta de la charla, la conversación gira en torno a algún “Albertico”, al que el cantante hace referencia y las mujeres le comentan que ese apodo lo aprendieron de las novelas, en alguna de las que quizás, seguramente, su madre, la famosa Verónica Castro, tuvo algún rol protagónico. Las señoras aprovechan la ocasión y le preguntan si tiene pensado hacer un recital en Mendoza, “si en abril”, les contesta Cristian con mucha cordialidad.

En otro de los videos que se hizo viral hace una broma con la mujer que lo filma en modo selfie, “esto es en vivo para Netflix”, lo que desata una catarata de risas. Allí la mujer le agradece a cámara por haber ido al santuario de Lourdes.

“No lo podemos creer, chicos. En serio. Hemos recibido la visita de Cristian Castro acá en el Santuario de Lourdes en el Challao, Mendoza”, dice abrazado al cantante que se muestra con el mismo look con el que se lo vio en el video viral caminando en el parque San Martín y en la cafetería de calle Emilio Civit.

Habrá que estar atentos a ver a dónde se produce la próxima aparición del mexicano en la tierra del sol y del buen vino.