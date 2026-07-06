Video: cómo es el departamento “de arriba” de Cristina Kirchner y cuánto sale comprarlo

Ubicado en la mítica esquina de Juncal y Uruguay, el lujoso dúplex de Ximena de Tezanos Pinto se ofrece en el mercado inmobiliario. Cuenta con terraza, parrilla y piscina propia en una de las zonas más caras de Buenos Aires.

La esquina de Juncal y Uruguay, en el corazón del barrio porteño de Recoleta, quedó grabada en la historia política reciente de la Argentina. Tras años de vigilias militantes, protestas y el recordado atentado fallido de 2022, ese punto neurálgico vuelve a ser noticia, aunque esta vez por motivos estrictamente inmobiliarios: salió a la venta el emblemático departamento de “la vecina de arriba” de Cristina Fernández de Kirchner.

La propiedad pertenece a Ximena de Tezanos Pinto, la mujer que saltó a la fama mediática por colgar banderas con mensajes políticos opositores desde su balcón, ubicado exactamente un piso por encima del que habitaba la exmandataria. El inmueble, que combina una alta carga simbólica con detalles de categoría arquitectónica, se ofrece en el mercado por una impactante cifra: USD 930.000.

Terraza, piscina y terminaciones de lujo en pleno Recoleta

El departamento es un majestuoso dúplex que cuenta con una superficie cubierta de 280,57 metros cuadrados, a los que se le suman 120 metros cuadrados de una cotizada terraza de uso exclusivo. En total, la propiedad despliega comodidades difíciles de encontrar en construcciones tradicionales de la zona.

De acuerdo con las especificaciones de su comercialización, la planta principal se distribuye en:

Cuatro dormitorios en suite (la habitación principal incluye un amplio vestidor).

Una espaciosa cocina con doble circulación y un toilette de recepción.

Dependencias de servicio completas y una kitchenette auxiliar para las suites del sector de descanso.

En el segundo nivel se despliega un área prácticamente independiente de 30 metros cuadrados que posee su propia cocina, baño y lavadero, con salida directa al sector de la terraza privada equipada con parrilla y pileta.

Una joya patrimonial con historia viva

Más allá de la llamativa coincidencia de sus habitantes, el edificio en sí mismo es considerado una joya del patrimonio urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Fue proyectado por el prestigioso estudio Sánchez, Lagos y de la Torre, los mismos arquitectos e ingenieros que pasaron a la posteridad por diseñar el icónico Edificio Kavanagh de Retiro. El departamento en venta conserva los pisos de parqué originales en perfecto estado y aberturas clásicas de altísima calidad.

Tezanos Pinto adquirió el inmueble hace más de treinta años en un estado de conservación muy precario. Tras una refacción absoluta y estructural, el lugar se convirtió en el hogar donde crió a sus tres hijos.

A partir de 2022, el inmueble se transformó en un imán de cámaras de televisión cuando su dueña comenzó a manifestarse públicamente desde su balcón en medio de las tensiones judiciales que rodeaban a Fernández de Kirchner. Tras el intento de magnicidio en la vereda del edificio el 1 de septiembre de ese año, la expresidenta abandonó definitivamente el lugar para mudarse al barrio de Constitución, cerrando una etapa en Juncal y Uruguay que ahora busca nuevos dueños.