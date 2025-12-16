Video: así se cayó la Estatua de la Libertad de Brasil

Por los fuertes vientos en Porto Alegre, que alcanzaron 90 kilómetros por hora, el monumento de 35 metros se derrumbó.

El violento temporal que azotó el sur de Brasil terminó tirando abajo la réplica de 35 metros de la Estatua de la Libertad ubicada en el estacionamiento de una megatienda en Guaíba, en la región metropolitana de Porto Alegre, y el video que captó el momento se viralizó de manera inmediata.

El episodio ocurrió en el estado de Río Grande do Sul, una zona que durante la jornada fue afectada por intensas condiciones climáticas. La réplica, instalada frente a una sucursal de la cadena comercial Havan, tenía una altura total de 35 metros, compuesta por una estatua de 24 metros montada sobre un pedestal de 11. La fuerza del viento terminó venciendo la estructura, que cayó de manera abrupta ante la mirada de testigos.

El suceso tuvo lugar este lunes a la tarde y de acuerdo con la información oficial, las ráfagas alcanzaron velocidades de hasta 90 kilómetros por hora, lo que generó destrozos en distintos puntos de la ciudad. En el caso de la estatua, el desplome se produjo en cuestión de segundos y quedó registrado en varios videos tomados por vecinos y clientes del lugar, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

El alcalde de Guaíba, Marcelo Maranata, confirmó que no hubo heridos a pesar de la magnitud del incidente. La estructura cayó muy cerca de un auto estacionado, aunque no se reportaron daños de consideración, lo que evitó que el hecho pasara a mayores.

Tras el colapso, la empresa propietaria del lugar informó que activó de inmediato los protocolos de seguridad y procedió a aislar la zona para evitar riesgos adicionales. “El área fue inmediatamente aislada, siguiendo todos los protocolos de seguridad. Los equipos de obra deben iniciar, en las próximas horas, los trabajos para retirar la estatua”, indicó la compañía en un comunicado.

El operativo incluyó la restricción del acceso al sector afectado y la evaluación de posibles daños estructurales en el predio. Según se detalló, en las próximas horas se iniciarán las tareas para remover los restos de la estatua caída y normalizar el funcionamiento del estacionamiento.