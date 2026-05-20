Verónica Lozano analizó los Martín Fierro 2026, el cruce con Vicky Xipolitakis y el cara a cara con Wanda Nara

ras consagrarse con su ciclo Cortá por Lozano como el Mejor Magazine en las tardes de El 9 Televida, Verónica Lozano rompió el silencio en una picante entrevista con el programa Sálvese quien pueda, donde abordó sin filtros dos de las grandes polémicas de la noche: Vicky Xipolitakis y Wanda Nara.

La resaca de la 54° entrega de los Premios Martín Fierro 2026 sigue generando repercusiones de alto voltaje en la televisión argentina. Tras consagrarse, con su ciclo Cortá por Lozano, como el Mejor Magazine en las tardes de El 9 Televida, Verónica Lozano rompió el silencio en una picante entrevista con el programa Sálvese quien pueda, donde abordó sin filtros dos de las grandes polémicas de la noche: la insólita actitud de Vicky Xipolitakis en el escenario y su tenso cara a cara con Wanda Nara.

Con su característico humor e ironía, la conductora le restó dramatismo a los roces de la velada, aunque dejó en claro los límites institucionales de la fiesta de la televisión.

El “bloopers” de Vicky Xipolitakis en los Martín Fierro

Uno de los momentos más comentados de la gala en las redes sociales ocurrió cuando el programa Ariel en su Salsa subió a recibir su estatuilla. Para sorpresa de muchos, Vicky Xipolitakis se sumó al escenario de manera eufórica para acaparar los festejos. El detalle no pasó desapercibido, ya que la mediática fue parte del staff de Cortá por Lozano durante la temporada galardonada, pero no del ciclo de Ariel Rodríguez Palacios.

Consultada sobre un video viral donde se ve cómo corre sutilmente a la panelista para darle protagonismo a los trabajadores de la productora Kuarzo, Vero Lozano aclaró la situación entre risas: “Vicky es lo más, la amo igual. Al que muevo es a Pablito Graziano, lo pondría delante de cualquiera porque laburan todo el tiempo y son la cara de Kuarzo. Merecen recibir premios y decir algo”.

Lejos de enojarse, Lozano ensayó una desopilante radiografía de la griega: “Vicky es como una nena en un cumpleaños, y su cuerpo está preparado para esto. Le sale orgánico”. No obstante, tiró un sutil “palito” respecto al protocolo de la premiación: “Ella estuvo en nuestro programa el año pasado, a lo mejor con Ariel no debería haber subido al escenario porque era el staff del año pasado. Pero no lo hace de mala”.

Cruce de divas: Tensión en vivo entre Vero Lozano y Wanda Nara

El otro plato fuerte de las declaraciones de la conductora estuvo vinculado al reencuentro presencial con Wanda Nara en la alfombra roja, donde el periodista Guido Záffora intentó hurgar en una vieja interna vinculada a una entrevista internacional con Johnny Depp. Aunque ambas aseguraron que el conflicto quedó en el pasado, la complicidad no tardó en transformarse en chicanas cruzadas en plena transmisión.

“Yo no tengo la culpa de que ella traiga un amigo que me quiere conocer”, lanzó picante la conductora de MasterChef Celebrity para descolocar a su compañera de canal.

La tensión escaló al máximo cuando se debatió públicamente quién se haría cargo de la conducción del próximo gran formato de pastelería de la señal. “¡Yo! No te hagás la bol… acá porque yo hago Bake Off y vos MasterChef”, le frenó el carro Verónica Lozano sin vueltas. Al notar que Wanda dudaba en convalidar su liderazgo en ese formato, Vero la arrinconó con una frase letal: “¿Podés ser generosa una vez en tu vida?”.

Lejos de achicarse, la empresaria cerró el picante ida y vuelta redoblando la apuesta: “Te lo dejo, te lo cedo. Es más, un día voy a ir a cocinar una torta a tu programa”. Un duelo de titanes de la pantalla que promete continuar en el prime time.

Seguí de cerca todos los movimientos que se vienen en la pantalla de El 9 Televida en este invierno de 2026.