Verdades incómodas afloran en Amor a Cualquier Precio

Una sincera conversación entre Ferit y Seyran dejará al descubierto que ambos les guardan algunos secretos y sorpresas a sus parejas. ¿Será que acaso únicamente entre ellos pueden hablarse con total transparencia y confianza? Mirá lo que va a pasar en Amor a Cualquier Precio, el suceso televisivo de las noches de El 9 Televida.

En un rapto de impulsividad y venganza al descubrir que Sinan le mintió sobre el alquiler de la casa, Seyran decide firmar el contraro y comenzar a trabajar junto a Ferit en diseñar joyas para los Korhan.

Luego de este momento lleno de nostalgia y recuerdos que los traslada al día que firmaron el acta de matrimonio y todos los sentimientos y las emociones que, en ese instante, experimentaron se viene una de las conversaciones más profundas y sinceras de la pareja que abre el camino para que la historia de Ferit y Seyran se pueda seguir escribiendo.

El momento más íntimo tiene lugar cuando Ferit llega con un café a sentarse junto a Seyran. Allí en el jardín del edificio mantienen una conversación muy privada y sincera en la que el personaje compuesto por Mert Ramazan Demir le confiesa sin tapujos a su ex esposa que no piensa volver a casarse.

Ante la consulta sobre la posibilidad de ser padre, él responde tajante, que “era contigo con quiera quería ser padre”. La incomodidad de Seyran se hace visible, y para peor, Diyar escucha todo detrás escondida detrás de una planta.

Si bien la actitud de Ferit parece sincera hay un detalle se revelará recién más adelante y que cuando Seyran lo conozca la dejará descolocada por lo trascendental que es en su historia de amor.

Cada detalle, cada conversación; todo importa para comprender el final de Amor a Cualquier Precio, que cada noche está más cerca. No te pierdas nada de esta historia de amor que traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno de características mudiales. Todas las noches en El 9 Televida podés disfrutar del amor de Seyran y Ferit o de Afra y Mert en la piel de esos personajes.