Velocidad, camarones y una loca carrera a boxes: la noche de “Gran Premio de Brasil” sacudió MasterChef

Este lunes MasterChef Celebrity Argentina sorprendió a todos con una propuesta llena de adrenalina y velocidad. En la noche de última chance, el estudio se transformó en un verdadero circuito automovilístico para disputar el “Gran Premio de MasterChef”, un desafío temático inspirado en Brasil donde la agilidad física y la precisión gastronómica fueron claves.

La competencia en las cocinas más famosas del país no da tregua y eso se refleja en la pantalla de El 9 Televida. Durante la emisión de este lunes, Mike Amigorena, Sebastián Presta, Mala Fama, Diego Ramos, Pablo Migliore, China Ansa, Grego Rossello, la Negra Vernaci, Julieta Nair Calvo y Lizy Tagliani ingresaron al estudio para afrontar una velada clave en busca de evitar el domingo de eliminación.

La consigna de la noche exigió viajar gastronómicamente al país vecino: elaborar en 60 minutos un plato libre donde los camarones fueran los protagonistas indiscutidos de la receta.

Clasificación insólita y diferencia de tiempos

Antes de encender las hornallas, los participantes debieron correr alrededor de una de las estaciones de cocina para presionar un botón de clasificación. La dinámica determinó los tiempos de largada: el primer puesto comenzó en el minuto cero, mientras que los siguientes fueron ingresando con 30 segundos de diferencia de forma consecutiva, dejando al décimo lugar con 5 minutos de desventaja.

La pole position quedó en manos de Grego Rossello, beneficiado por un divertido descuido de Diego Ramos, quien confundió el botón y presionó el nombre del influencer en lugar del suyo. La China Ansa y Pablo Migliore se quedaron con el segundo y tercer puesto, mientras que Lizy Tagliani debió conformarse con el último lugar del circuito.

Sin embargo, la ventaja no le resultó fácil al ganador de la prueba: Rossello sufrió serias complicaciones para abrir la caja de ingredientes del auspiciante, provocando la ironía de Wanda Nara: “Son los 30 segundos peores aprovechados de la historia”.

Parada en boxes y menú carioca

A falta de diez minutos para el cierre del tiempo reglamentario, una alarma interrumpió la concentración en los puestos de trabajo. Maru Botana y Damián Betular hicieron cumplir la sorpresa de la noche obligando a los cocineros a realizar una parada en “boxes”, donde tuvieron que pasar rápidamente por el minimercado para rescatar un único ingrediente extra.

Entre las preparaciones presentadas ante el estrado destacaron opciones típicas y creativas:

Grego Rossello: Moqueca de camarones.

Mike Amigorena: Ensalada de camarones al vino con verduras de estación, farofa y vinagreta de maracuyá.

China Ansa: Camarones apanados fritos, arroz al coco, farofa de banana y salsa de mango y maracuyá.

Sebastián Presta: Camarones a la sartén con ensalada fresca, banana frita y vinagreta de pepino.

Diego Ramos: Wrap de camarones al ajillo con salsa de palta y arroz blanco con vegetales.

Seguí todas las galas, los platos más destacados y todo lo que sucedió en la cocina más famosa del país en la pantalla de El 9 Televida.