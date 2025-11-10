Varios años después, vuelve Zeynep a Pasión Prohibida pero sin Alihan ¿Qué pasó ahí?

La última vez que el nombre de Zeynep apareción vinculado a Pasión Prohibida en El 9 Televida fue allá por mediadios de 2024. Ahora, un año después de irse a vivir a Estados Unidos la mujer regresa pero sin su marido y totalmente cambiada. Conocé todo lo que pasó en esta nota de anticipo.

El amor de Zeymep y Alihan tuvo más sinsabores que buenos momentos en los comienzos de Pasión Prohibida en El 9 Televida, allá por julio de 2024. Así que para que el vínculo prosperara, la pareja decidió irse a vivir a Estados Unidos y allá partieron. Sin noticias de ambos hasta el momento. Ahora vuelve, pero sólo Zeynep. Nada se sabe de Alihan ni de qué fue lo que sucedió entre ambos. Y por supuesto, la manera en la que la joven volvería a la vida de su hermana no iba a ser cualquiera… mirá cómo.

Luego de que Doğan regresara de prisión y descubriera el desfalco económico que Handan, Yildiz y Ender hicieron con la empresa y las pusiera de patitas en la calle, las mujeres tuvieron que cambiar su fastuosa vida. Han creado un emprendimiento que, si bien les trae dinero, es un tanto polémico.

Como necesitaban dinero urgentemente para pagar la fianza de Emir y Caner y que saliesen de la cárcel, Ender y Yildiz aceptaron el encargo de Saffet, un hombre que se había casado recientemente sin firmar un acuerdo prematrimonial y que estaba preocupado por su fortuna.

Sedai va a recoger a la mujer de Saffet al aeropuerto y le pide que firme un documento sin que sepa que eso la dejará sin la fortuna de su marido. Lo que el amigo de Yildiz no se imaginaba era quién era realmente esa mujer.

Justo cuando Yildiz ojea los documentos firmados en casa… ¡Zeynep entra por la puerta! La cara de Ender y de la joven Yilmaz cambia por completo al ver que la mujer que acaban de engañar es alguien que conocen muy bien.

Zeynep entra feliz en casa de su hermana sin imaginarse nada de lo que acaba de pasar. ¿A qué se debe su regreso? ¿Qué habrá pasado con Alihan? ¿Habrá llegado para quedarse?

Para saber qué fue de su historia y por qué ya no está el empresario a su lado y qué pasó, no te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma en El 9 Televida.