“Van a pedir la detención de Luis Cavanagh”: la expareja de Romina Gaetani cada vez más complicada

Romina Gaetani denunció a su pareja Luis Cavanagh por violencia de género. El abogado de la actriz confirmó que “pedirá la detención inmediata” de la expareja de su defendida.

Romina Gaetani denunció a su pareja, Luis Cavanagh, por violencia de género luego de haber permanecido internada a raíz del episodio. En el programa DDM, Martín Candalaft y Alejandro Cipolla aportaron nueva información sobre el caso.

Al referirse a la situación, Alejandro Cipolla contó que se comunicó con el abogado de la actriz, Ignacio Trimarco, y aseguró: “Estoy en contacto con el doctor Trimarco, representante legal de Romina, y están evaluando solicitar la detención inmediata del denunciado”.

“Se está haciendo la presentación y la Suprema Corte de la Provincia tiene como directiva que ante cualquier hecho de violencia de género si se solicita la detención que se conceda”, continuó el letrado sobre la denuncia de Romina Gaetani y cerró: “Medida para evitar cualquier situación mayor”.

Ángel de Brito dio a conocer la información en LAM (América TV) y relató que una actriz de amplia trayectoria debió ser internada durante la noche en un sanatorio de Pilar. Según explicó, en la guardia hubo presencia policial y luego la paciente fue derivada a otro sector para su atención. “Aparentemente, se trataría de un episodio de violencia de género vinculado a su pareja”, señaló el conductor.

Más tarde, de Brito leyó el parte policial correspondiente al caso de Romina Gaetani, donde se detalla que, al arribar al lugar, el personal policial entrevistó al equipo de seguridad, quienes informaron que una mujer, en estado de nerviosismo, habría sido agredida por su pareja.

El informe agrega que se solicitó la intervención de una ambulancia y de efectivos policiales, y que la mujer fue identificada como Romina Gaetani, quien manifestó que su pareja era violenta debido a celos. Ante su estado de alteración, se convocó a una ambulancia del SAME para su traslado y atención médica.

Finalmente, el conductor explicó que, además del llamado inicial, intervino el personal médico, ya que al constatar lesiones visibles en brazos y cadera se activó el protocolo correspondiente, lo que implica la realización de una denuncia formal.