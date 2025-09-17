Vamos que se armó el bailongo en La Voz Argentina: Sin escalas, una performance terminó en clase de Zumba

Una idea de Nico Occhiato y dos bailarines que habían ido a acompañar una performance del Team Soledad terminaron poniendo a bailar a todo el jurado arriba del escenario. Mirá lo que se vivió este martes en la Voz Argentina en la pantalla de El 9 Televida.

Un sketch de comedia tuvo lugar este martes a la noche en La Voz Argentina cuando, por una insólita pregunta cuasi sugerencia de Nico Occhiato, terminaron todos los jurados arriba del escenario tomando una clase de zumba. Todo fueron carcajadas detrás y delante de la pantalla del programa que El 9 Televida puso al aire cuando terminó Amor a Cualquier Precio.

Todo se desprendió de la performance que Milagros Gerez Amud realizó al interpretar el tema Así bailaban mis abuelos de Héctor Varela. Una pareja de adultos mayores se sumó y bailó mientras la joven cantó el tango. De hecho, en la previa de su actuación, las integrantes del team de La Sole, los presentaron y todo.

Mirtha y Bernardo revelaron que están juntos hace 47 años de casados y 4 años de novios. Además, contaron que bailan todo tipo de ritmos, como la cumbia y la bailanta, entonces los participantes les empezaron a cantar ‘La pollera amarilla’ y ellos bailaron muy felices.

Durante la performance de Milagros, los abuelos estuvieron bailando detrás, y al terminar se acercaron a saludar. Cuando Nico Occhiato les preguntó qué les gusta bailar, Bernardo afirmó que cuarteto entonces pusieron un tema de Luck Ra y ellos se pusieron a bailar en el escenario.

Mientras que Mirtha contó que baila zumba, entonces Nico propuso que les dé una clase a todos en el escenario. A pesar de que ella dudó, todos se acercaron y comenzaron a bailar según lo que la mujer les iba mostrando. Como no estaban pudiendo seguir a la pareja, comenzaron a hacer baile libre y terminaron todos arriba del escenario bailando. “Se armó boliche“, comentó entre risas Occhiato.

Luego, La Joaqui le preguntó a Milagros si ellos eran realmente sus abuelos, y ella explicó: “No, pero me han dicho recién ‘decí que somos tus abuelos del corazón’, porque ya me adoptaron ellos a mí”.

