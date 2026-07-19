“¡Vamos por todo Argentina!”: el espectacular video de la AFA para la final del Mundial con la música de Rocky y el recuerdo de Malvinas

A horas del choque decisivo ante España, la Asociación del Fútbol Argentino lanzó una pieza audiovisual cargada de épica, mística sanmartiniana y un emotivo homenaje a Diego Maradona. “¡Vamos por todo!”, es el grito de guerra.

La cuenta regresiva para la gran final del Mundial 2026 está llegando a su fin y la expectativa en el país es total. Para encender aún más los corazones de los millones de hinchas que sueñan con el bicampeonato mundial —una hazaña histórica que no se consigue en el fútbol desde hace 64 años—, la AFA lanzó en sus canales oficiales un sensacional y emotivo video motivacional que rápidamente se volvió viral y dejó a todo el país al borde de las lágrimas.

Bajo el lema “¡Porque nunca nos conformamos con lo conseguido. Vamos por todo, Argentina!”, el clip utiliza la mítica e inspiradora banda sonora de Rocky, la obra maestra de Sylvester Stallone, para trazar un paralelismo perfecto entre la capacidad de resistir golpes del icónico boxeador y el temple inquebrantable de la Scaloneta.

“Acá viene el campeón defensor”: un guion para la historia

El video arranca con una voz en off profunda mientras se ve a Lionel Messi y los jugadores saliendo al MetLife Stadium de Nueva Jersey: “Señoras y señores, acá viene el campeón defensor… El de las cinco finales seguidas, al que quisieron tirar mil veces, y se volvió a levantar”.

A partir de allí, la pieza audiovisual se convierte en un viaje vertiginoso por la identidad argentina y el camino en esta Copa del Mundo:

El rey de 39 años: El texto rinde tributo a un Messi eterno, mostrándolo desde sus inicios en Rosario hasta su versión actual, pisándola y desparramando rivales ante Inglaterra. “Acá venimos nosotros, con el mejor del planeta, el que nunca baja los brazos y baila con los pies como ningún otro en el mundo” .

Las raíces del potrero: Se destaca el rol de los clubes de barrio y el hambre de gloria de los jugadores de chicos.

Los nombres de la batalla: El guion juega con los apodos de los guerreros que cambiaron el rumbo del torneo en las remontadas ante Egipto e Inglaterra: “…el que empuja como un Toro (Lautaro Martínez) y pica como una Araña (Julián Álvarez)”.

Hazañas sanmartinianas, el Diego y las Islas Malvinas

El punto máximo de emoción y contenido patriótico llega promediando el clip, cuando el fútbol trasciende la cancha para meterse de lleno en la historia y la memoria colectiva del país.

Mientras la música de Rocky alcanza su clímax, la pantalla muestra imágenes de archivo de Diego Armando Maradona, César Luis Menotti y la postal que recorrió el mundo durante este torneo: Giovani Lo Celso desplegando la bandera que proclama que las Islas Malvinas son argentinas.

“Acá viene el Diego, el Flaco, y los pibes de Malvinas que jamás olvidaré… Los de las hazañas sanmartinianas”, relata con fuerza la voz en off, entrelazando el golazo de Enzo Fernández a los ingleses con el coraje de los héroes nacionales.

El ritual del asado antes de la gran cita

El video cierra mostrando la intimidad del plantel en la concentración de Estados Unidos, compartiendo la clásica foto ritual del último asado familiar antes de salir a jugar la final. El mensaje es claro y contundente: este equipo no se queda de brazos cruzados con la gloria pasada, sino que va por la eternidad este domingo a partir de las 16:00 frente a España.

Viví la previa más emocionante, el color de los hinchas en Nueva York y la cobertura minuto a minuto de la final del Mundial 2026 a través de la pantalla de El 9 Televida.