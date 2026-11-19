Un accidente doméstico obligó a Valeria Lynch a modificar su agenda artística de esta semana. Tras sufrir una caída que le valió la indicación médica de guardar reposo durante unos días, la reconocida cantante recurrió a sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus fanáticos con su habitual cuota de humor y confirmar la reprogramación de su concierto en Córdoba.

La agenda musical de Valeria Lynch sufrió una modificación de último momento luego de que la artista protagonizara una caída doméstica que le impidió cumplir con su presentación pautada originalmente para este viernes 20 de noviembre en Córdoba.

“No vi el escalón”: el mensaje de Valeria Lynch y el parte sobre su salud

Lejos de generar alarma, la propia cantante explicó lo sucedido a través de sus historias de Instagram con un toque de humor: “No vi el escalón y…”, escribió acompañando la frase con la ilustración de un personaje animado tendido en el suelo.

Desde su entorno oficial también emitieron un comunicado para llevar tranquilidad al público: “La artista se encuentra en óptimas condiciones, pero debe mantener reposo por indicación médica”. En sintonía, el Club de Amigos de Valeria Lynch Oficial compartió una publicación que la cantante reposteó, confirmando su buena evolución: “Queríamos contarles que ya estuvimos en contacto con Val y que, por suerte, ella está bien. Fue una caída, el médico le recomendó reposo estos primeros días, así puede recuperarse bien”.

Nueva fecha en Córdoba, validez de entradas y devoluciones

Como consecuencia de esta recomendación profesional, el recital previsto en el Quality Arena fue reprogramado para el próximo miércoles 25 de noviembre.

Según detallaron desde la organización, todos los tickets ya adquiridos mantendrán su plena validez para la nueva función sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. En tanto, aquellas personas que no puedan asistir en la fecha reprogramada tendrán la posibilidad de solicitar el reintegro del dinero.

De este modo, la intérprete prioriza su recuperación física para regresar con toda su energía a los escenarios la próxima semana, tras haber mantenido meses de intensa actividad artística que incluyeron desde giras hasta recordadas apariciones espontáneas cantando junto a músicos callejeros en plena avenida Corrientes.