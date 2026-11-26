El receso escolar desarma los horarios habituales y pone a prueba la paciencia de madres y padres. La psicóloga y psicopedagoga Nancy Caballero comparte estrategias prácticas para abrazar la flexibilidad, bajar la autoexigencia y construir momentos de conexión genuina en medio de las obligaciones laborales.
Cuando termina el ciclo lectivo y desaparecen los despertadores tempranos, las mochilas listas y las actividades extracurriculares, las familias ingresan en un territorio tan esperado como desafiante: las vacaciones. “Aunque en el imaginario colectivo este período se asocia únicamente con descanso y armonía, en la práctica cotidiana suele traer consigo desorden de horarios, aumento del uso de pantallas y cierta fricción en la convivencia, especialmente cuando los adultos deben seguir cumpliendo con sus jornadas laborales”, detalla la psicóloga y psicopedagoga Nancy Caballero.
Para la especialista el primer paso para transitar esta etapa sin culpa ni agotamiento, “es aceptar que el cambio de rutina no es un problema a erradicar, sino una oportunidad saludable para descomprimir el ritmo acelerado del año. Sin embargo, advertir que los chicos necesitan cierto encuadre previsible resulta fundamental para evitar el desborde emocional”.
Flexibilidad no es ausencia total de límites
Durante el año escolar, los horarios externos organizan gran parte de la dinámica doméstica. Al perderse ese andamiaje, muchos padres oscilan entre dos extremos poco funcionales: intentar sostener una agenda militarizada en pleno verano o soltar por completo cualquier regla de convivencia.
Al respecto, Caballero sugiere apostar por una flexibilidad estructurada. Esto implica relajar las exigencias horarias —permitiendo que se acuesten un poco más tarde o que tengan mayor margen para el juego libre—, pero conservando ciertos pilares básicos que brindan seguridad psíquica a niños y adolescentes, como los momentos de comida compartida, el descanso suficiente y acuerdos claros respecto del uso de dispositivos tecnológicos.
Trabajar mientras los chicos descansan: cómo construir tiempo de calidad
Uno de los mayores focos de culpa parental surge cuando las vacaciones escolares no coinciden con las licencias laborales de los adultos. Ya sea trabajando desde casa o saliendo fuera del hogar, madres y padres sienten que no logran estar a la altura de las expectativas recreativas de sus hijos.
La especialista invita a desarmar el mito de la disponibilidad absoluta y enfocarse en la calidad de la presencia. No se trata de convertirse en animadores turísticos las 24 horas ni de disponer de jornadas enteras libres, sino de generar microespacios de conexión auténtica:
-
Rituales breves pero exclusivos: Dedicar 30 o 40 minutos diarios sin teléfonos celulares ni interrupciones laborales para jugar a algo que elija el niño, leer un cuento o simplemente charlar sobre su día tiene un impacto afectivo mucho mayor que compartir toda la tarde distraídos.
-
Anticipar y comunicar: Explicarles con claridad en qué franjas horarias los adultos estarán ocupados trabajando y cuándo llegará el momento compartido reduce la ansiedad y las demandas constantes.
-
Habilitar el aburrimiento creativo: Lejos de temerle, permitir que los chicos tengan ratos sin actividades programadas estimula la imaginación, la autonomía y la capacidad de inventar sus propios juegos.
Bajar la vara y habitar lo simple
Finalmente, Nancy Caballero destaca la importancia de revisar las expectativas familiares. Las mejores memorias de la infancia rara vez provienen de salidas costosas o agendas repletas de planes, sino de la disponibilidad emocional de los adultos cercanos.
“Preparar juntos una merienda, armar una carpa improvisada en el living o salir a caminar al atardecer cuando termina la jornada laboral son gestos sencillos que fortalecen el vínculo. Aceptar el desorden propio del receso con humor y flexibilidad permite que las vacaciones cumplan su verdadera función: recargar energías y reencontrarse en familia”, concluyó.
La especialista estuvo en Cada Día, mirá la nota