“Ustedes lo pidieron”: Furia lanzó cursos virtuales y provocó revuelo con las desorbitantes tarifas en dólares

Fiel a su estilo polémico y disruptivo, Juliana “Furia” Scaglione volvió a sorprender. La exjugadora de Gran Hermano 2023/2024 anunció el lanzamiento formal de su plataforma web de “Experiencias FURIA”, un espacio virtual donde comercializa asesorías personalizadas, lecturas de cartas y servicios de entrenamiento.

Juliana “Furia” Scaglione volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras anunciar su nueva faceta emprendedora: la venta de cursos, asesorías virtuales y servicios personalizados. La exparticipante de Gran Hermano habilitó una plataforma de reservas donde ofrece desde tiradas de tarot hasta capacitaciones para ingresar a realities. Tras la ola de críticas, la entrenadora rompió el silencio con un contundente descargo.

“Quiero contarles que por fin van a tener un lugar en donde van a poder pedirme que les tire las cartas, que los asesore deportivamente y que los asesore en todo lo que es reality y castings. Ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen”, celebró la instructora a través de sus redes sociales.

Uno por uno: los precios y de qué tratan los cursos

A través de la aplicación Turnito App vinculada a su perfil de Instagram, la exparticipante fijó las tarifas tanto en moneda nacional (vía Mercado Pago) como en dólares para sus fanáticos del exterior:

Tirada de Cartas: consulta virtual sobre amor, trabajo, vínculos o proyectos personales. Precio: $40.000 ARS / USD 30.

Asesoría de Entrenamiento: sesión personalizada para evacuar dudas sobre rutinas deportivas y rendimiento físico. Precio: $45.000 ARS / USD 50.

Saludos Personalizados: video dedicado que se envía por correo electrónico en un plazo de 48 a 72 horas. Precio: $60.000 ARS / USD 50.

Asesoría de Casting y Reality: capacitación sobre desenvolvimiento frente a cámara, simulación de preguntas de selección, potenciación de la imagen en redes y secretos para ingresar a un programa de televisión. Precio: $75.000 ARS / USD 60.

El feroz descargo de Furia tras la ola de críticas

Como era de esperarse, la difusión del tarifario generó una fuerte polémica en las redes sociales, donde muchos usuarios tildaron la propuesta de “desmedida” o “desesperada”. Sin embargo, lejos de amedrentarse, Juliana aprovechó su espacio en Bondi Live para responderles sin filtro a sus detractores: “Fondo de olla no es asesorar gente. Mi curso de reality y casting es genial. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Fui una de las primeras en cerrar contratos internacionales. Está bueno que, siendo Juliana, pueda enseñarles a los demás qué es lo que me ayudó a llegar a donde llegué”, sentenció categóricamente.