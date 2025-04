¿Usás WhatsApp? Alertan por una nueva estafa que te puede hacer perder tu cuenta en segundos

Un método cada vez más frecuente permite a los estafadores tomar el control de cuentas de WhatsApp. Enterate cómo funciona y cómo protegerte.

En los últimos años, WhatsApp se convirtió no solo en una herramienta clave para comunicarnos, sino también en un canal muy usado por los delincuentes para estafar.

Las modalidades cambian constantemente, y ahora apareció una nueva estrategia que ya encendió las alarmas.

¿Cómo funciona esta nueva estafa en WhatsApp?

Los ciberdelincuentes se hacen pasar por el soporte técnico de WhatsApp. La maniobra comienza con un mensaje donde te dicen que detectaron un problema en tu cuenta, como un supuesto error en la cámara o en la configuración.

El siguiente paso es una videollamada. Hasta ahí, puede parecer un procedimiento legítimo. Pero durante la llamada, te piden que compartas la pantalla de tu celular. Si aceptás, los estafadores podrán ver absolutamente todo lo que hacés en tu dispositivo.

Después, te envían un código con la excusa de avanzar en la “reparación del error”. En realidad, ese código es la llave para acceder a tu cuenta de WhatsApp. Una vez que lo tienen, pueden hacerse pasar por vos, ver tus conversaciones y contactar a tus familiares o amigos para intentar otras estafas.

¿Qué buscan los estafadores?

Con tu cuenta en sus manos, los delincuentes no solo roban tu identidad digital, sino que también pueden pedir dinero a tus contactos, hacer que descarguen virus o convencerlos de entregar datos personales. Todo esto en tu nombre, generando confusión y más víctimas.

Señales típicas de una estafa en WhatsApp

Para estar más alerta, prestá atención a estos indicios comunes en los intentos de estafa:

Mensajes desde números desconocidos o con prefijos internacionales sospechosos.

o con prefijos internacionales sospechosos. Solicitudes urgentes o alarmantes, como “actuá rápido o perderás tu cuenta”.

urgentes o alarmantes, como “actuá rápido o perderás tu cuenta”. Personas que se hacen pasar por técnicos , amigos o familiares, usando fotos reales y nombres conocidos.

, amigos o familiares, usando fotos reales y nombres conocidos. Pedirte códigos de verificación que te llegaron por SMS.

de verificación que te llegaron por SMS. Enlaces que no conducen al sitio oficial de WhatsApp , o que prometen premios, cupones o beneficios.

, o que prometen premios, cupones o beneficios. Errores de ortografía y gramática en los mensajes.

de ortografía y en los mensajes. Videollamadas con pedido de compartir pantalla.

¿Qué hacer si detectás una estafa?

Si algo te parece raro, no respondas, no ingreses a enlaces y no compartas códigos ni información personal.

Además:

Bloqueá el número sospechoso.

el número sospechoso. Reportalo a WhatsApp.

a WhatsApp. Avisales a tus contactos para que no caigan en la misma trampa.

¿Cómo evitar caer en esta trampa?

Las autoridades fueron claras: WhatsApp nunca se comunica con los usuarios por videollamada ni solicita que se comparta la pantalla del celular.

Ante cualquier duda, es fundamental que contactes directamente con el soporte oficial de la app.

¿Cómo hacer una consulta segura a WhatsApp?

Abrí la aplicación .

. Tocá los tres puntos o el ícono de configuración (según tu celular).

(según tu celular). Entrá en Ajustes > Ayuda > Contáctanos.

en Ajustes > Ayuda > Contáctanos. Escribí tu consulta y tocá en “Enviar”.

También podés visitar el centro de ayuda de WhatsApp desde tu navegador para obtener información sobre funciones, errores o seguridad.