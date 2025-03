“Uno vuelve a donde fue feliz”: Brian Alberto, después de Gran Hermano, regresó a vender alfajores al tren

El exparticipante del reality volvió a su oficia de vendedor ambulante luego de su paso por Gran Hermano. Qué repercusiones tuvo esto, acá te contamos.

Brian Alberto dejó ‘Gran Hermano’ hace ya varias semanas, el 17 de febrero, más precisamente. Y pese a la exposición que el chico logró dentro del reality de Canal 9 Televida no olvidó sus orígenes y así lo demostró visitando a sus compañeros de oficio y hasta se animó a vender alfajores arriba del tren. Mirá.

En el reality del canal más visto del interior del país, Canal 9 Televida, se había presentado como un tipo humilde, agradable y carismático; reveló que se ganaba la vida siendo vendedor ambulante en los trenes de la línea San Martín y que estaba orgulloso de lo que es. “Salgo a pelearla todos los días y es lo que me heredó mi papá, me encanta. No tengo vergüenza, soy jodón, cargoso y muy plaga“, fueron sus primeras palabras dentro de la casa más famosa.

Y no mintió porque hace unos días atrás, en una de suss stories de Instagram subió un video diciendo que estaba “saludando a los chicos del tren, los extrañaba”, fue la frase que eligió el oriundo de San Miguel para encabezar un video en sus stories de Instagram. Luciendo una camiseta de básquet de los Chicago Bulls, el chico se mostró sentado en un banco en el anden del tren: “Hola gente, ¿cómo andan?. Dicen que uno vuelve a donde fue feliz, acá estoy con los chicos del tren. No está laburando nadie, estoy con Mati nada más. Vamos el San Martín”.

Luego, esta vez desde su cuenta de TikTok, el exparticipante de ‘Gran Hermano’ compartió un video en el que se lo veía caminando el pasillo del tren mientras vendía alfajores. “¿Cómo andan?¿Todo bien? Cuatro por $1000 los alfajores, están muy ricos, esta es la promo, la oferta”, se lo escucha decir ante los pasajeros del vagón.

Segundos después, una familia decidió comprarle los alfajores, algo que el joven festejó: “Vamos, arriba. ¿Quién más? Gracias rey, muchas gracias papá”. Al cabo de unos minutos, un niño reconoció a Brian y le pidió sacarse una foto. Amablemente, el exjugador accedió y sonrió, al tiempo que sostenía la caja de alfajores en la mano.

Al finalizar su recorrido por el vagón, Brian logró hacer otra venta y volvió a celebrarlo con sus seres queridos. “Vamos”, dijo en voz alta mientras levantaba su mano derecha con los billetes en el aire.

En otro de los videos, se lo ve a Brian cantando con su banda de cumbia, filmación a la que le agregó algunas frases tales como: “Ya saben acá estamos activos, cualquier cosa se comunican conmigo”, “El ambulante. Siempre con los pibes del barrio. Hoy primer ensayo bastante bien“.

Todo indica que, tras su salida de Gran Hermano, Brian Alberto no quiere perder contacto con sus seguidores y con quienes lo apoyaron en su paso por la casa más famosa del país.