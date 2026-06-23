“Uno que juega con la llave del nicho”: un participante de Gran Hermano insultó a Lionel Messi y las redes explotaron de indignación

Leandro Nigro lanzó un desafortunado comentario en pleno partido de la Selección Argentina ante Austria y desató la furia de los fanáticos en el país.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo y escandaloso capítulo que traspasó la pantalla de El 9 Televida. A pesar del estricto aislamiento, la producción del reality volvió a flexibilizar las reglas —tal como ocurrió en Qatar 2022— para permitir que los concursantes sigan en vivo los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Sin embargo, la emoción por el triunfazo 2 a 0 ante Austria se vio empañada por una repudiable frase que dejó a un participante en la cuerda floja.

Mientras el plantel de Lionel Scaloni buscaba la clasificación a los 16avos de final, las cámaras que transmiten las 24 horas captaron el momento exacto en el que Leandro Nigro apuntó directamente contra el capitán argentino. “Es una verga Messi”, lanzó el joven concursante desde el living de la casa, desatando una ola de indignación inmediata en las redes sociales.

Repudio masivo en X y denuncias de “antipatria”

La reacción en la red social X (ex Twitter) no se hizo esperar. El fragmento se viralizó en cuestión de minutos y miles de usuarios inundaron la plataforma exigiendo sanciones drásticas para el jugador, quien ingresó al certamen en la segunda tanda de participantes en el mes de febrero. “Expulsión por antipatría” y “tiene que salir con el 99,9% de los votos” fueron algunos de los comentarios más repetidos por los fanáticos.

Para colmo, la paciencia de los espectadores ya venía al límite. Horas antes del partido, Nigro también había sido el blanco de las críticas por poner en duda las condiciones del piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto. “¿Qué le pasa al pendejo envidioso ese? Los otros están en su mejor momento y él está rascando la olla ahí en GH”, disparó con indignación otro seguidor del programa.

Este nuevo frente de conflicto se suma al bajo perfil y escaso juego que el participante viene demostrando. Cabe recordar que, a finales de mayo, el propio Santiago del Moro debió llamarle la atención en vivo por “perpetuarse en la sombra”, una advertencia que el conductor luego analizó en su ciclo radial, El club del Moro, manifestando la preocupación interna de la producción ante su alarmante falta de compromiso con el reality.