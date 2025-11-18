Uno normal te pido: el tétrico motivo por el que Engin se enamora de Yildiz en Pasión Prohibida deja a Ender sin palabras

El hermano de Handan le confiesa a Ender que está enamorado de Yildiz pero cuando le da las razones la mujer queda espantada. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Al final Yildiz que llegó como una mujer que sólo quería dinero y poder se terminó ganando el afecto de todos los televidentes de Pasión Prohibida, y hasta de Ender, que arrancó como su enemiga y ahora hacen dupla. A tal punto llega el vínculo entre las amigas que ahora cuando Engin le confiese la razón por la que quiere a Yildiz, la mujer quedará en shock. Mirá lo que va a pasar en la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Ender planea casarse con Engin porque sabe que actualmente es millonario, después de la herencia que ha recibido por parte de su antiguo jefe. A ella le conviene tenerlo de marido porque en estos momentos está arruinada.

Ha intentado por todos los medios que se fije en ella y que piense que es la mujer de su vida, pero en cuanto Engin ve a Yildiz entrar al restaurante donde estaban, se queda en shock… ¡Yildiz es exactamente igual que su exnovia que había fallecido!

El tío de Kumru no puede evitar mirar a Yildiz como si viera un ángel es que para él…lo es. En ese momento, se da cuenta de que su relación con Ender tiene que acabar. Él la aprecia y la admira muchísimo, pero solo como amigos y esto a la hermana de Caner no le va a gustar escucharlo.

Después de haber visto que Yildiz salía de su casa, Ender se lo esperaba. Así que cuando el hermano de Handan le llamó para hablar con ella, ya sabía lo que iba a ocurrir. Engin abre su corazón y se sincera por completo con Ender.

Sin embargo, la frustración que ahora tendrá la mujer y el rencor contra Yildiz… ¿cómo terminará esto? Para averiguarlo, no te queda más que seguir mirando con atención los capítulos de Yasak Elma en El 9 Televida.