Unidos por el miedo: Así están en La Traición

La crítica situación de Güzide en La Traición termina uniendo a sus hijos con su padre. El miedo de que no logre superar la situación los confronta con la culpa de todo lo que le hicieron a la mujer.

Tarık, Ozan y Oylum están más unidos que nunca en La Traición. El miedo ante la posible muerte de Güzide y el hecho de que Yeşim hiciera una jugada que desató la furia de los tres hacia ella los terminó uniendo mucho más que antes como familia. Pero no es la única razón; los tres cargan con el peso de la culpa por haberle mentido y haberle hecho tanto daño a la mujer que ahora agoniza en Cuidados Intensivos. ¿Qué pasará con Güzide? Acá te contamos algo de lo que se viene en El 9 Televida.

Güzide sufrió un accidente de auto que la dejó al borde de la muerte, y como si este dolor no fuera suficiente, Yeşim cayó al hospital haciéndose la pobrecita para acompañar a Tarık, Ozan y Oylum, pero ahí todo se picó y la sacaron corriendo los hijos y se pelean con el padre. La culpa de los últimos dolores ocasionados a la abogada atormenta, ahora, a quien fue su exesposo y a sus hijos. Los tres cargan con la consciencia de haberla hecho sufrir a la mujer.

Ante la posibilidad de la muerte de Güzide, Tarık está confundido. Reacio a perder a Yeşim, pase lo que pase, la defiende ante su familia, pero él mismo no puede prever las consecuencias.

Tras encontrarse con el frío rostro de la muerte, la familia Yenersoy caerá en las garras de nuevos errores mientras intenta encaminar sus vidas.

Mientras Oltan hace de las suyas y manipula a Ozan para que siga bajo su ala, que no es, justamente, la que más le conviene. Para saber cómo evoluciona la mujer y cómo se resuelve todo esto, no te pierdas los próximos episodios de La Traición en El 9 Televida.