Uñas en modo veraniego y celebración, para un fin de año beauty

El último mes del año marca el adiós definitivo a la sobriedad minimalista para dar paso al estallido cromático, los guiños navideños sutiles y el magnetismo del “glitter”. Tres caminos estéticos para lucir una manicura impecable.

Diciembre posee una energía particular que transforma por completo la rutina y el vestidor. La llegada oficial del calor, los encuentros al aire libre y la inminencia de las celebraciones de fin de año, funcionan como el disparador ideal para abandonar la zona de confort estética. Tras varios meses dominados por el auge del clean look, los esmaltados lechosos y las paletas ultra neutras, la manicura reclama protagonismo propio y se convierte en el accesorio estrella de la temporada.

Para quienes planean su próxima visita al salón de belleza o disfrutan de esmaltarse en casa, el cierre del calendario ofrece una versatilidad única. Es el momento justo para combinar la frescura vibrante del verano con la sofisticación festiva de Navidad y Año Nuevo, adaptando cada diseño al estilo personal sin caer en excesos forzados.

Estallido multicolor: el regreso de los contrastes audaces

La bienvenida a las altas temperaturas invita a perderle el miedo a la saturación cromática. Si durante el invierno predominaron los tonos uniformes, ahora la consigna es jugar con combinaciones inesperadas que inyecten vitalidad instantánea a las manos.

Duplas magnéticas: Mezclar colores que en teoría compiten entre sí —como el rojo cereza con el rosa chicle, el violeta vibrante con el verde lima, o el amarillo manteca junto al celeste cielo— genera un impacto visual moderno y desenfadado.

Asimetría creativa: No es necesario repetir el mismo patrón en todos los dedos. Pintar cada uña de un tono diferente dentro de una misma gama de cuatro colores, o intercalar pequeñas flores minimalistas, ondas orgánicas y trazos abstractos, permite lograr un acabado artístico y sumamente veraniego.

Espíritu navideño en clave sutil y elegante

Sumarse al clima festivo de Nochebuena no exige recurrir a ilustraciones literales ni sobrecargar el diseño. Las corrientes actuales apuestan por una elegancia silenciosa que evoca la celebración a través de texturas y matices refinados.

-La francesita reinventada: Sobre una base translúcida, rosa empolvado o blanco tiza, se reemplaza la clásica línea blanca del borde por un trazo fino en tono oro viejo, plata líquida o un diminuto detalle geométrico en una sola uña.

-Paleta sofisticada: Para quienes prefieren esmaltados lisos pero acordes a la fecha, tonos profundos como el borgoña intenso, el verde bosque, el champán satinado o el blanco perlado ofrecen un aire distinguido que funciona tanto en la mesa navideña como en la oficina.

Destellos para el 31: el reinado del cromo y el “glitter”

La despedida del año constituye la excusa perfecta para abrazar el maximalismo lumínico. Los acabados metálicos y las partículas reflectantes regresan con fuerza, adaptándose tanto a perfiles discretos como a los más osados.

Quienes buscan delicadeza pueden optar por un degradado de glitter desde las puntas hacia el centro sobre una uña natural, mientras que las amantes del impacto total encuentran en el efecto cromado (glazed nails) o en la cobertura completa de destellos dorados y plateados su mejor aliado. Un truco práctico para optimizar tiempos en plena vorágine de diciembre consiste en elegir diseños con bases neutras y detalles luminosos en el borde libre: de esta manera, el crecimiento natural de la uña pasará desapercibido y la manicura lucirá impecable desde mediados de mes hasta el brindis de medianoche.