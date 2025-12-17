Una visita inesperada revolucionó MasterChef Celebrity

Zaira siguió el juego y reveló que Maxi ya le había hablado de Ian con anterioridad. “Maxi me ha hablado muy bien de vos”, confesó, mientras el influencer asentía entre risas.

La cosa no sólo quedó en esta humorada, sino que para el momento más serio Maxi López reconoció el rol que Zaira jugó cuando él y Wanda se separaron. “Siempre tuvimos buena relación, amistad… Zaira siempre la mediadora, siempre estuvo, así que yo estoy agradecido”, compartió López.

Rápidamente Zaira contó que Maxi iba a su casa cuando estaba todo mal con Wanda. “Gran mediadora”, afirmó Maxi. En ese momento, la conductora confesó: “Ahora no quise, ahí yo ya dejé toda mi energía en este vínculo porque sabía que se acomodaba rápido”.

Cuando terminó la devolución, Zaira le habló a Maxi y lo llamó “Gasti”, entonces revelaron que es el segundo nombre del exfutbolista. “Yo te veo de afuera y te siento viviendo esos logros de cuando jugabas, ¿qué sentís vos de este reconocimiento? Que hoy en día digan ‘qué lindo tenerlo a Maxi de vuelta acá'”, expresó Zaira.

“A mí me llena de orgullo porque son más de 20 años afuera del país. Es un desafío como cuando empecé a jugar a la pelota, todo nuevo. Algo que veo parecido al fútbol es el equipo, ahí es donde más disfruto, cuando estamos juntos”, expresó Maxi.