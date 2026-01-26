Una vida de sacrificios y una decisión que lo cambia todo: así empezó Bahar a El 9 Televida

La nueva apuesta de las noches mendocinas narra la historia de una mujer que dejó su carrera por amor, pero que ahora deberá luchar por su supervivencia ante la indiferencia de su entorno.

El horario central de El 9 Televida se renueva con una historia cargada de emoción y superación personal. Bahar, una mujer que se graduó con honores en medicina hace dos décadas, tomó en aquel entonces la decisión de postergar su vocación profesional para dedicarse plenamente a su hogar, priorizando el éxito de su marido y el bienestar de sus hijos. Sin embargo, su mundo de aparente felicidad está a punto de desmoronarse.

Casada con el prestigioso y exitoso cirujano Timur Yavuzoğlu, la protagonista ha vivido bajo la sombra de una familia que, desde afuera, luce perfecta. No obstante, una enfermedad inesperada pone a Bahar frente a su prueba más difícil. El diagnóstico es contundente y el tiempo corre en su contra. Su médico de confianza, Evren, está decidido a agotar todas las instancias para salvarla, pero la conclusión clínica es implacable: la única esperanza de vida para ella es un trasplante de hígado urgente.

Tras realizar los estudios pertinentes, surge una revelación que sacude los cimientos de los Yavuzoğlu: dentro del círculo familiar, solo el órgano de su esposo, Timur, es compatible. Esta situación coloca al cirujano en una encrucijada moral y emocional que dejará al descubierto las verdaderas grietas de su matrimonio. A partir de este momento, nada volverá a ser igual para la familia, y Bahar deberá encontrar la fuerza para renacer entre las cenizas de su propia entrega.

Con un formato ya conocido, Bahar deberá enfrentar un sistema machista que oprime y pone a las mujeres en un lugar de inferioridad frente a los hombres. ¿Será capaz esta médica de recuperar la llama que la llevó a estudiar medicina y a ser una de las mejores?

Para no perderte los detalles de esta apasionante historia de superación y liberación, no dejes de ver Bahar en El 9 Televida.