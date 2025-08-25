Una sincera y sentida charla tendrá lugar en Pasión Prohibida cambiando todo

Una conversación sincera y sentida entre Kumru y Yildiz tendrá lugar en Pasión Prohibida. Mirá todo lo que saldrá a la luz en la novela turca más vista de las tardes de El 9 Televida.

Kumru y Yildiz comenzaron como vecinas y, dentro de todo, llevándose bien. Pero luego, todo se desvirtuó cuando la esposa de Çağatay descubrió que su marido y la vecina eran amantes, y no sólo eso, sino que se conocían de antes. Y el golpe de gracia lo dio el hecho de que Doğan, quedara en medio de ambas mujeres también. Todo eso, parece haber quedado en el olvido. Ahora, las dos mujeres tendrán una sincera y sentida charla en Pasión Prohibida que allana el camino para lo que sigue en la novela de las tardes de El 9 Televida.

La situación que deriva en la charla comienza con una acalorada discusión en casa que termina haciendo sangrar a Kumru, quien está o estaba embarazada hasta ese momento de Çağatay. Conmovida por la situación, Yildiz se ha comprometido a guardar su secreto y la acompaña de inmediato al hospital.

Horas más tarde, tras la intervención de los médicos, Kumru recibe la peor de las noticias: perdió al bebé tras sufrir un aborto espontáneo. Rota de dolor, al ver que Yildiz se queda con ella en este momento tan duro de su vida, tiene una conversación muy importante con ella de mujer a mujer.

Kumru, entre lágrimas, le pide perdón de corazón. “Me arrepiento de todo”, le aseguró completamente rota. Sorprendida por las palabras de la modelo, Yildiz la perdona.

Mientras Kumru, completamente rota tras perder a su bebé, lloraba por lo ocurrido, Yildiz le pregunta con compasión cómo no ha podido detectar las mentiras de Çağatay. Este momento íntimo se ha convertido en una profunda reflexión para ambas.