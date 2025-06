Una salida llena de bronca: Devi abandonó Gran Hermano con sed de venganza por Selva y Eugenia

El reality de Canal 9 Televida vivió la última eliminación a manos del público para entrar de lleno a los últimos días de la competencia que coronará a un nuevo ganador o ganadora.

Las últimas horas de Juan Pablo de Vigili, alias Devi, en Gran Hermano, fueron a pura tensión. Es que discutió por doquier durante las últimas 72 horas con Selva Pérez, con quien quedó, justamente, en el mano a mano, que definió que el correntino quedara fuera del reality de Canal 9 Televida.

Desde que supo que Selva y Eugenia lo nominaron Devi la pasó muy mal en Gran Hermano. Así sus últimos días no fueron de los mejores en el reality que todas las noches desde el 2 de diciembre está al aire de Canal 9 Televida. Pero, a pesar del mal sabor que le dejó esta última parte, el correntino fue uno de los grandes protagonistas del juego a veces queriendo y muchas veces sin quererlo, consolidando de a poco una imagen de “antihéroe” al que siempre le salían las cosas mal y en algunas oportunidades lograba salir adelante por distintos golpes de suerte.

Antes de su salida, Devi se acercó a Tato Algorta y Luz Tito cuando su grupo, “Los Hongos”, implosionó con distintas peleas entre él y Eugenia Ruíz, pero por sobre todo, con Selva Pérez.

“Yo no me doy vuelta por conveniencia, es porque no comparto las formas con Eugenia y Selva. Pude llegar lejos sin pinchar a nadie ni sacando de contexto. Es el mensaje que quise dar desde el 2 de diciembre. Yo demostré que no pago con la misma moneda cuando me dan golpes bajos, elijo no hacerlo y no es fácil mantener la cordura en esta casa”, declaró el correntino en su último confesionario.

Una vez eliminado, Devi se dirigió a Eugenia y Selva, agradeciéndoles de manera irónica. “Ojalá les sirva de algo. Acá hay gente que sabe cómo me manejé con ellas. Afuera se darán cuenta”, disparó el correntino. Sin embargo, les aclaró que las quería y las terminó saludando al despedirse.

Juan Pablo se fue junto con sus perros, Jaime y Bartolo, quienes habían entrado a la casa cuando fue visitado por su hermana, Diva, y se quedaron por aprobación de sus compañeros de convivencia.

“Ojalá valoren a los que estuvimos más tiempo. Yo no traicioné a nadie”, dijo Devi antes de irse por las puertas de la casa más famosa.

No te pierdas su testimonio en primera persona de todo, este martes en Canal 9 Televida al término de Yali Çapkini.