Una revelación y un revuelo, así se viene La Traición este viernes

Nada hacía suponer lo que acontecerá en La Traición. Esta vez, las pistas eran muy sutiles; pero lo que se revelará lo cambiará todo.

La Traición cuenta los minutos para poner al aire, lo que se corresponde con las instancias finales de lo que en su país de origen, donde se llamó Aldatmak, fue la primera temporada. Por ende, los capítulos que veremos desde este viernes y hasta fines de la semana que viene son determinantes para lo que se viene en la novela turca de las siestas de El 9 Televida.

La novia de Ozan, Zeliş, durante todo este tiempo en que comenzó a salir con el chico, estuvo hablando mal de Güzide y su familia. Lo que ella no supo, no pudo o no quiso ver es que ahora, que llega el momento de que Zeliş conozca a la familia de su novio, cae en cuenta de toda la realidad. ¿Cómo zafará del momento? ¿Qué pasará?

Pero eso no es nada en contraposición con una revelación que los dejará a todos atónitos. Zeliş es pariente de Yeşim, lo que causa gran revuelo en toda la familia.

Güzide se muestra escéptica ante esta coincidencia, lo que lleva a Ozan a cuestionar su opinión sobre Zeliş. Desesperada por demostrar su inocencia, Zeliş se ve envuelta en una peligrosa misión relacionada con Oltan.

Además, llegará un nuevo personaje a la historia. Un rostro conocido de Diyarbakır cambiará la situación de Behram. Cuando Oylum se encuentra en grave peligro, Behram arriesga su propia vida por la suya.

Mientras, Güzide se entrega completamente a la causa de Sezai, y por esto se ve obligada a tomar una decisión radical con respecto a Tarık.

Para conocer más detalles de todo lo que se empieza a armar en La Traición, y que huele a mucho cambio, no te pierdas los próximos episodios de este drama en El 9 Televida.